Матерям и отцам-одиночкам в СИЗО дадут дополнительное свидание с детьми

Подозреваемые и обвиняемые в преступлениях женщины, у которых есть дети до 14 лет, получат право на дополнительное свидание в СИЗО. Такие поправки, разработанные Министерством юстиции, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия».

Мера направлена на гуманизацию уголовно-исполнительной системы в рамках реализации концепции развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года, говорится в пояснительной записке. Сейчас арестантам положено два свидания в месяц по три часа каждое.



При этом мужчины право на дополнительное свидание смогут получить, только если они отцы-одиночки.



Авторы изменений предлагают увеличить с 6 до 12 количество звонков для осужденных. Длительность общения, по действующим правилам, ограничена 15 минутами, а стоимость звонка лежит на осужденных или их родственниках.



Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев отметил в беседе с «Известиями», что, хоть поправки и направлены на гуманизацию системы содержания под стражей, стоит уравнять женщин и мужчин в правах. Он напомнил, что в Семейном кодексе закреплен принцип равенства родителей.

Учитывая, что отцы будут иметь право на дополнительное свидание, только если они единственные родители, предложенные поправки нарушают такой принцип, полагает эксперт.



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