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Частый случай: сидящим в СИЗО матерям дадут еще одно свидание с детьми

Мужчины смогут претендовать на дополнительную встречу только если они — отцы-одиночки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Право на одно дополнительное свидание в месяц получат находящиеся в СИЗО женщины, если у них есть дети до 14 лет — сейчас им положены две такие встречи. Соответствующие поправки разработал Минюст и одобрило правительство. Новая норма коснется и мужчин, но не всех, а только если отец — единственный родитель ребенка. Эксперты оценили изменения как положительные, способствующие гуманизации уголовно-исполнительной системы, но отметили, что нарушен принцип равенства прав мужчин и женщин.

Больше встреч

Женщины, подозреваемые или обвиняемые в преступлении, у которых есть ребенок до 14 лет, смогут получить право на одно дополнительное свидание в СИЗО в месяц. Такие изменения в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия». Мужчинам дополнительные встречи предоставят, только если они — единственные родители.

Сейчас, по правилам внутреннего распорядка в местах содержания под стражей, находящиеся в СИЗО имеют право на два свидания в месяц с родственниками продолжительностью до трех часов каждое, напомнил юрист, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Изменения в УИК, которые разработал Минюст, предлагают увеличение и минимального количества телефонных разговоров для осужденных к лишению свободы — до 12 раз в год, сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Сейчас администрация колонии вправе ограничивать количество переговоров шестью сеансами связи в год, уточнил он.

— Закон предоставляет право осужденным, отбывающим лишение свободы, на телефонные звонки в официальных переговорных пунктах, — сказал Владимир Груздев. — Естественно, подобные разговоры контролируются администрацией. Такая связь, с одной стороны, обеспечивает необходимые гарантии безопасности, с другой — позволяет заключенным оставаться на связи со своими близкими.

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Длительность переговоров при этом не должна превышать 15 минут, а стоимость звонка оплачивают осужденные или их родственники.

Инициативы направлены на гуманизацию законодательства, регламентирующего вопросы содержания заключенных, отметил Владимир Груздев.

— Особое внимание законопроект уделяет категории заключенных, имеющих несовершеннолетних детей, — сказал он.

Законопроект согласован и поддержан всеми заинтересованными ведомствами и уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Алексей Гавришев согласился, что новая инициатива будет способствовать гуманизации уголовно-исполнительной системы. Но отметил, что авторам следовало бы уравнять в документе права женщин и мужчин. Он напомнил, что в Семейном кодексе закреплен принцип равенства родителей. Учитывая, что отцы будут иметь право на дополнительное свидание только если они — единственные родители, предложенные поправки нарушают такой принцип, полагает эксперт.

Гуманизация системы

Одобренные правительством поправки не единственные, предполагающие дальнейшую гуманизацию уголовно-исполнительной системы. Ранее «Известия» писали, что в Совете Федерации разработали изменения в законодательство, которые позволят не отправлять в СИЗО беременных женщин, отцов-одиночек, если они воспитывают ребенка до 14 лет, и матерей, если в семье есть дети такого возраста.

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Действующие законодательные нормы также способствуют тому, чтобы при возможности не разлучать родителей и детей. Так, сейчас у матерей есть возможность находиться вместе с детьми в исправительных учреждениях до достижения ими трехлетнего возраста, пояснил «Известиям» председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

— При достижении детьми возраста трех лет они направляются в соответствующие детские учреждения, — рассказал юрист. — Это правило работает для СИЗО и исправительных колоний. Срок совместного пребывания матери и ребенка может продлеваться до освобождения осужденной женщины.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом регламент содержания матерей с детьми в исправительных учреждениях имеет много особенностей, добавил эксперт.

Так, при исправительных учреждениях могут быть дома ребенка — их при женских колониях 13. Осужденные женщины могут помещать туда детей в возрасте до трех лет и общаться с ними в свободное от работы время без ограничения. Им может быть разрешено совместное проживание. Если ребенку исполнилось три года, а матери до окончания срока отбывания наказания осталось не больше года, администрация исправительного учреждения может продлить время пребывания ребенка с матерью до дня окончания срока ее наказания.

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Отсрочка наказания возможна для беременных женщин и матерей, а также отцов, которые являются единственными родителями, до достижения ребенком 14 лет, напомнил Алексей Гавришев. Но есть ряд составов преступления, исключающих такую поблажку, это касается тяжких и особо тяжких категорий со сроком наказания свыше пяти лет, деяний против половой неприкосновенности детей, терроризма.

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