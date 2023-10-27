Камерная остановка: беременные и отцы-одиночки получат шанс избежать СИЗО

В России предлагают не помещать в СИЗО беременных женщин и отцов-одиночек, которые воспитывают ребенка до 14 лет. Это следует из подготовленных в Совфеде поправок к законопроекту Верховного суда (есть в распоряжении «Известий»). Предложение не относится к подозреваемым в совершении особо тяжких преступлений, в терроризме, захвате заложников, мятеже, а также к случаям, когда обвиняемые скрылись от следствия. В профильном думском комитете сообщили, что поправки обсудят после 22 ноября. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы видят перспективы снижения нагрузки на следственные изоляторы в случае реализации этого предложения.

В чем суть поправок к законопроекту

В Совете Федерации разработали поправки к законопроекту Верховного суда. Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов предлагает не отправлять в СИЗО беременных женщин, а также отцов-одиночек, если они воспитывают ребенка до 14 лет. Арест, по мнению главы комитета, не должен распространяться и на матерей, если в семье есть ребенок до 14 лет (не обязательно одиноких). Поправки направлены в профильный думский комитет по государственному строительству и законодательству.

— Предложенные изменения имеют своей целью защитить семью от необоснованного, нередко нецелесообразного разлучения детей и родителей на этапе, когда родитель еще не признан виновным в совершении преступления, — рассказал «Известиям» сенатор.

В пояснительной записке к поправкам (также есть в распоряжении «Известий») уточняется, что лишение свободы матери или отца (единственного родителя) приносит вред несовершеннолетним детям, даже если срок ареста небольшой.

— Кроме того, ребенок может оказаться на попечении других людей или быть помещен в соответствующее учреждение, что, безусловно, отразится на его психике, — отмечает Кутепов.

Впрочем, сенатор предлагает предусмотреть исключения, когда беременным женщинам и отцам-одиночкам не получится избежать ареста. К ним относятся подозрение (обвинение) в совершении особо тяжкого преступления, преступления против жизни, здоровья, свободы, половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, в терроризме (в том числе международном), в призывах к терактам, оправдании и пропаганде терроризма. Кроме того, речь идет о захвате заложников, угоне самолета или поезда, насильственном захвате власти, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

Также под исключения подпадают случаи, когда подозреваемый или обвиняемый не имеет места жительства, скрылся от органов предварительного расследования или от суда, нарушил ранее избранную меру пресечения.

Кутепов уверен, что предлагаемые поправки не создадут дополнительных возможностей избежать уголовной ответственности, а также не затруднят работу органов предварительного следствия. По его словам, ограничение случаев ареста этих лиц будет стимулировать использование альтернативных мер пресечения. Также это даст возможность «подготовить детей к возможной разлуке с родителем и осмыслить неотвратимость наказания без лишнего стресса, которому подвергаются лица при нахождении в СИЗО». Помимо заключения под стражу в РФ применяют следующие меры пресечения: подписка о невыезде, личное поручительство, запрет определенных действий, залог, домашний арест.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы не исключают, что реализация этой инициативы поможет решить проблему с превышением лимита в местах принудительного содержания. На данный момент там оценивают это превышение в московских СИЗО приблизительно в 420 мест.

— В женском изоляторе как такового избытка на данный момент практически нет, но всё равно это позволило бы разгрузить следственный изолятор, — сказал «Известиям» ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Он добавил, что в Москве матери с детьми содержаться только в одном СИЗО: на данный момент в нем находятся 11 детей с мамами. Беременных — также 11.

По действующему законодательству с момента рождения до трех лет ребенок находится с матерью в СИЗО. Как объяснил Мельников, у таких семей отдельная камера, она просторнее обычных. Там ослабленный режим содержания, есть необходимые принадлежности для приготовления еды.

— У ребенка и у матери повышенное пищевое довольствие: добавляют яблоко, молочные продукты. Есть фрукты, но мало, продуктового разнообразия нет. Благотворительные организации, различные НКО, мы как Общественная наблюдательная комиссия, Марфо-Мариинская обитель обеспечивают детей памперсами, игрушками, — уточнил он.

По словам Мельникова, у детей в СИЗО также есть прогулочные дворы с игровой площадкой, они могут проводить там время вместе с матерью.

Что думают о поправке в Думе

Госдума приняла в первом чтении законопроект Верховного суда 24 октября. Срок предоставления поправок ко второму чтению — до 22 ноября.

Как отмечается в пояснительной записке Верховного суда, в 2022 году судами удовлетворено свыше 55 тыс. ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений ненасильственного характера. Из них 2593 лица (5%) обвинялись в совершении преступлений небольшой тяжести, 14 861 человек (27%) — средней тяжести, а 37 742 (68%) — в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Суды удовлетворили 1379 ходатайства об аресте женщин, имеющих малолетних детей (2%), и 224 ходатайства о заключении под стражу инвалидов I или II группы (0,4%).

В профильном думском комитете по государственному строительству и законодательству пока не оценивают перспективы принятия сенаторских поправок. Так, первый замглавы фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин отметил, что для выработки позиции по этой инициативе нужно тщательно обдумать и проанализировать практику применения, возможные последствия и выверить формулировки поправок.

— В отношении поправки коллеги Кутепова пока такой работы не проводилось, — сказал Вяткин.

Член профильного комитета Александр Тетердинко («Единая Россия») рассказал «Известиям», что в настоящее время как раз идет горячая стадия обсуждения поправок ко второму чтению законопроекта. Поступают разные предложения, в том числе от правоохранительных органов.

— На мой личный взгляд, поправка сенатора Андрея Кутепова хорошая и имеет право на жизнь, но будет ли она в итоге принята профильным комитетом, сказать сложно. Законопроект совершенно обоснованно направлен на сужение перечня категорий лиц, которые ждут решения суда в СИЗО. При этом нельзя допустить, чтобы мера пресечения в виде заключения под стражу в итоге не распространялась на тех, кто может оказать влияние на следствие и давление на свидетелей, — пояснил депутат.

В комитете Госдумы уточнили, что обсуждение всех поступивших поправок будет вестись после 22 ноября, когда выйдет срок их предоставления.

В управление по взаимодействию с общественностью и СМИ Верховного суда России считают некорректным обсуждение поправок, поступающих от других органов власти. «Известия» также направили запросы в Минюст и ФСИН России.

Ранее во ФСИН приводили данные, что в 2016 году в местах лишения свободы находилась 1521 беременная женщина (788 в колониях, 733 — в СИЗО), в 2015 году — 1761 беременная женщина, в 2014 году — 1858, в 2013 году — 1999. В 2016 году у женщин-заключенных родились 457 детей.