Посол Палестины исключил переговоры с правительством Нетаньяху

Нынешнее ультраправое правительство Израиля под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху не скрывает своих амбиций по препятствованию процессу создания государства Палестина. Об этом рассказал в интервью «Известиям» посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи.

«Мы прекрасно понимаем позицию нынешнего националистического ультраправого израильского правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху по вопросу создания государства Палестина. Нетаньяху, в свою очередь, не раз с гордостью заявлял о препятствовании этому процессу», — заявил посол.

По его словам, возращение Палестинской автономии в сектор Газа будет происходить в рамках создания государства Палестина.

«В Организации освобождения Палестины (ООП) не хотят возвращаться в сектор Газа, прикрываясь израильскими танками. Мы вернемся в сектор Газа только в рамках создания нашего независимого палестинского государства. Тем не менее в этом случае нам будет необходим партнер с израильской стороны, но сегодняшнее правительство еврейского государства продемонстрировало свою неготовность и нежелание участвовать в этом вопросе. Более того, мы не считаем, что правительство Нетаньяху может быть партнером в каких-либо дальнейших переговорах», — отметил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла Палестины Салаха Абделя Шафи «Известиям»:

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