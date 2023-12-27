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Эксперт рассказала о последствиях алкогольной интоксикации в Новый год

Профессор Клименко: даже минимальная доза алкоголя влияет на здоровье
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Фото: ТАСС/Гердо Владимир
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Алкогольное опьянение — это интоксикация с разнообразными неврологическими и психосоматическими расстройствами, поэтому безопасной дозы алкоголя не бывает даже на Новый год. Об этом 27 декабря заявила в беседе с «Известиями» директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Клименко.

«Исследования показывают, что даже минимальное употребление алкоголя в долгосрочной перспективе имеет негативное влияние на здоровье. Алкоголь с током крови попадает во все внутренние органы: печень, поджелудочная железа, мочевыводящая система, головной мозг, сердце — страдает всë. Серьезно повышается риск сосудистой катастрофы в виде инфаркта миокарда или инсульта», — рассказала Клименко.

Как отметила профессор медицины, люди в новогодние праздники должны не забывать, что они встречаются не для того, чтобы выпить, а для того, чтобы пообщаться. Поскольку те, кто умеет веселиться, в допинге не нуждаются. А вот когда люди выпивают, акценты с песен и танцев у них смещаются.

«Частое употребление алкоголя, в том числе в период длинных новогодних праздников, может привести к серьезным последствиям не только для здоровья, но и в отношениях с близкими. Некоторые люди имеют патологические формы реагирования и даже после небольшой дозы алкоголя становятся агрессивными, легко возбудимыми для конфликтов. Рано или поздно может случиться беда, где пострадают близкие и сам человек», — предупредила специалист.

Также Клименко указала, что алкоголь часто создает иллюзию того, что на фоне опьянения улучшается сексуальная активность, однако в очень недалеком периоде проблемы, наоборот, только усугубятся. Она отметила, что мужчины, у которых всë в порядке в сексуальной сфере, никогда не задумываются о стимуляции с помощью алкоголя. А девушкам важно помнить, что алкогольное отравление увеличивает вероятность развития врожденных аномалий у ребенка, повышает риск выкидыша и повышает вероятность осложнения при родах.

Также специалисты доказали прямую связь между употреблением алкоголя и раком молочной железы, добавила эксперт.

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До этого, 25 декабря, эндокринолог Ирина Петрова рассказала, как не съесть лишнего во время новогодних праздников. Эксперт указала, что существует высокий риск нарушить привычный режим питания из-за голодания перед праздником или переедания в новогоднюю ночь. Врач призвала 31 декабря придерживаться обычного графика питания, в том числе не игнорировать завтрак, обед и ужин, чтобы избежать чувства резкого голода и не переесть ночью.

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