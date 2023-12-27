Эксперт рассказала о последствиях алкогольной интоксикации в Новый год

Алкогольное опьянение — это интоксикация с разнообразными неврологическими и психосоматическими расстройствами, поэтому безопасной дозы алкоголя не бывает даже на Новый год. Об этом 27 декабря заявила в беседе с «Известиями» директор Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Клименко.

«Исследования показывают, что даже минимальное употребление алкоголя в долгосрочной перспективе имеет негативное влияние на здоровье. Алкоголь с током крови попадает во все внутренние органы: печень, поджелудочная железа, мочевыводящая система, головной мозг, сердце — страдает всë. Серьезно повышается риск сосудистой катастрофы в виде инфаркта миокарда или инсульта», — рассказала Клименко.

Как отметила профессор медицины, люди в новогодние праздники должны не забывать, что они встречаются не для того, чтобы выпить, а для того, чтобы пообщаться. Поскольку те, кто умеет веселиться, в допинге не нуждаются. А вот когда люди выпивают, акценты с песен и танцев у них смещаются.

«Частое употребление алкоголя, в том числе в период длинных новогодних праздников, может привести к серьезным последствиям не только для здоровья, но и в отношениях с близкими. Некоторые люди имеют патологические формы реагирования и даже после небольшой дозы алкоголя становятся агрессивными, легко возбудимыми для конфликтов. Рано или поздно может случиться беда, где пострадают близкие и сам человек», — предупредила специалист.

Также Клименко указала, что алкоголь часто создает иллюзию того, что на фоне опьянения улучшается сексуальная активность, однако в очень недалеком периоде проблемы, наоборот, только усугубятся. Она отметила, что мужчины, у которых всë в порядке в сексуальной сфере, никогда не задумываются о стимуляции с помощью алкоголя. А девушкам важно помнить, что алкогольное отравление увеличивает вероятность развития врожденных аномалий у ребенка, повышает риск выкидыша и повышает вероятность осложнения при родах.

Также специалисты доказали прямую связь между употреблением алкоголя и раком молочной железы, добавила эксперт.

До этого, 25 декабря, эндокринолог Ирина Петрова рассказала, как не съесть лишнего во время новогодних праздников. Эксперт указала, что существует высокий риск нарушить привычный режим питания из-за голодания перед праздником или переедания в новогоднюю ночь. Врач призвала 31 декабря придерживаться обычного графика питания, в том числе не игнорировать завтрак, обед и ужин, чтобы избежать чувства резкого голода и не переесть ночью.