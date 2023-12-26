Врач назвал основную причину травм при запуске фейерверков

Причиной наиболее серьезных ожогов при обращении с пиротехникой является несоблюдение безопасной дистанции. Об этом 26 декабря «Газете.Ru» врач-травматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин.

По его словам, опаснее всего сразу же после залпа брать фейерверк в руки и разглядывать его.

«Самая опасная ситуация: когда фейерверк отстрелял свое или перестал стрелять по каким-либо причинам, человек его разворачивает и наклоняется посмотреть, в чем же дело, и вот в этот момент происходит очередной пуск», — пояснил травматолог.

Последствия в таких случаях могут быть крайне серьезными, добавил врач. По этой причине он рекомендовал при использовании пиротехники держаться от нее максимально далеко и хорошо ее закреплять. Кроме того, категорически запрещено разрешать детям запуск фейерверков без контроля взрослых, отметил врач.

Врач также напомнил, что в Новый год распространены травмы, полученные при катании на санках, коньках или ватрушке. В их числе — переломы лучевых костей и крестца, а также ушиб копчика.

Ранее, 20 декабря, врач-хирург медицинской компании «СберЗдоровье» Сергей Хрипков назвал «Известиям» самые частые травмы, которые получают люди в период новогодних праздников. По его опыту, это ожоги, полученные в результате неосторожного использования пиротехники, а также травмы вследствие падения и ушибы.

При ожоге кожи врач рекомендовал сперва стоит оценить степень поражения. Если оно поверхностное, то первая помощь будет заключаться в охлаждении поврежденного участка, нанесении «Декспантенола» и наложении стерильной повязки. В случае если кожа повреждена на глубину, потребуется срочное посещение врача.