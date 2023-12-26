Глава «Роскосмоса» сообщил о завершении испытаний ракетного комплекса «Союз-2»

На космодроме Восточный завершены испытания ракетного комплекса «Союз-2». Об этом 26 декабря сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

По его словам, стартовый и технический комплексы прошли практически всю экспериментальную отработку. Кроме того, уже создана вся необходимая эксплуатационная документация и сформированы расчеты.

«Все, кто приезжает, восхищаются этим грандиозным строительством», — отметил Борисов в разговоре с телеканалом «Россия 24».

Он также добавил, что первый пуск ракеты-носителя «Ангара» с космодрома Восточный состоится в марте 2024 года.

«Боевая ракета «Ангара-5» вместе с разгонным блоком Д находится уже в пути. Она прибудет на космодром, и мы надеемся, что в I квартале, в марте, мы осуществим первый пуск со стартового стола. Начнется новая жизнь на Восточном», — рассказал Борисов.

Что касается второго этапа строительства космодрома и его основного объекта — стартового комплекса для запуска «Ангары-5», — то он «готов уже практически на 100%», сообщил глава «Роскосмоса».

До этого, в сентябре, Борисов рассказывал, что летные испытания ракет-носителей «Ангара-1.2» и «Ангара-А5» завершатся в 2024 году. Это, по словам гендиректора «Роскосмоса», поможет России укрепить свои возможности в космосе. Кроме того, также завершилось строительство первой очереди космодрома Восточный, начатое еще с середины 2012 года, сообщал он.

26 октября президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными космической отрасли рассказал о том, как создавался космодром Восточный. Он отметил, что идея создания собственного гражданского космодрома в РФ принадлежала лично ему, и он сам выбирал место расположения будущего космодрома, осмотрев поле, где сейчас находится Восточный.

25 ноября сообщалось, что российский космодром Восточный начал проводить экскурсии и принимать туристов. Как рассказал корреспондент «Известий» Евгений Подтергера, одними из первых его гостей стали школьники. Детям показали нулевую отметку на Восточном, с которой в космос отправились уже 15 кораблей «Союз».