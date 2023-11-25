Космодром Восточный открылся для туристов

Российский космодром Восточный начал проводить экскурсии и принимать туристов. Одними из первых гостей Восточного стали школьники, рассказал 25 ноября корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

К территории космодрома можно приехать на поезде, группу туристов на вокзале встречает автобус. Поскольку проезд в город Циолковский, как и на Восточный, закрыт, попасть туда можно только на спецтранспорте.

На каждого экскурсанта надевают именной бейдж, после этого гостей ознакомят с тем, как работает первый российский гражданский космодром.

Школьникам показывают стартовый стол «Союза», рассказывают, как он работает и что скрывает башня.

«Единственная такая мобильная башня защищает от непогоды. То, что это мобильная башня, собственно, может и уехать, и заправляют тут же. И лифт есть, и лестница. Красота», — поделился один из участников экскурсии, школьник Михаил Сомов.

Строители во время возведения Восточного оставляли лучшие советские наработки в космонавтике, дополняя современными решениями.

С этой нулевой отметки Восточного в космос отправились уже 15 кораблей «Союз».

На площади 700 кв. км сейчас строится и еще одна пусковая площадка для тяжелых ракет «Ангара». Первые старты отсюда запланированы на следующий год. В корпусах сборочных цехов собирают носители, полезную нагрузку — спутники, грузовые блоки или космические станции.

«Хотелось бы, чтобы привлекалось внимание к региону как со стороны туристов, так и со стороны будущих специалистов, то есть молодежи, которая бы в перспективе приехала работать на космодром», — сказала главный специалист группы по развитию туризма филиала АО «ЦЭНКИ» — космического центра «Восточный» Светлана Кихай.

С туристами, приезжающими на космодром, работают специально аккредитованные туристические компании.

«Каждый житель страны, живя в такой космической державе, хотя бы раз в жизни должен увидеть космос своими глазами, потрогать, соприкоснуться. Ну то есть хотя бы каким-то образом стать сопричастным к этой истории жизни страны», — поделилась руководитель туристического центра Оксана Савченко.

История Восточного собрана в Музее космонавтики закрытого города Циолковский. Его посещение — еще одна часть экскурсионной программы. В экспозиции музея представлены первые спутники, отработанные ступени ракет, личные вещи космонавтов.

«У нас есть такая идея, мы всё время об этом детям говорим, что очень бы хотелось, чтобы наш выпускник полетел в космос и оттуда передал привет всем выпускникам, ученикам, педагогам нашей замечательной гимназии. Мне кажется, вот такие поездки, ну, дают определенный шанс для этого», — заявила заместитель директора гимназии № 1 Биробиджана Татьяна Копейкина.

Ежедневно космодром готов принимать две-три группы туристов. При этом записываться на экскурсии нужно за месяц.

В конце октября президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учеными космической отрасли рассказал о том, как создавался космодром Восточный. По словам главы государства, именно он предложил то, что Россия должна иметь свой гражданский космодром.

Как отметил Путин, сначала «Роскосмос» предложил площадку на берегу Тихого океана. Там начались проектные работы, но позже специалисты пришли к выводу, что лучше будет выбрать другое место для космодрома из-за возможных плохих погодных условий.

По словам президента России, он лично выбирал место расположения будущего космодрома, смотрел поле, где сейчас находится Восточный.