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Военный эксперт назвал слова Зеленского об улучшении ПВО самоубеждением

Эксперт Литовкин: риторика Зеленского об улучшении техники нужна для самоубеждения
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/President Of Ukraine
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Российские Вооруженные силы эффективно уничтожают систему противовоздушной обороны Украины, а риторика президента страны Владимира Зеленского нужна для самоубеждения. Об этом «Известиям» 26 декабря заявил военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

Накануне Зеленский в видеообращении заявил, что каждый российский летчик должен сделать для себя четкий выбор о дальнейшем участии в конфликте, так как украинская система ПВО будет становиться только сильнее.

«Эта риторика позволяет Зеленскому убеждать самого себя, что он может кого-нибудь напугать и предупредить. ПВО Украины не становится сильнее, потому что мы ее уничтожаем, а российские летчики могут атаковать линию боевых действий, не входя в зону украинских средств противовоздушной обороны», — сказал Литовкин.

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Ранее во вторник корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» в зоне спецоперации на Украине, на счету которого 100 уничтоженных беспилотников, большая часть из которых была сбита при попытке контрнаступления украинских войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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