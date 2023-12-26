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«Известия» показали работу зенитно-ракетной батареи 36-й армии группировки «Восток»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях зенитно-ракетной батареи 36-й армии группировки «Восток». На счету подразделения более 100 уничтоженных беспилотников, большая часть из которых была сбита при попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы на позициях зенитно-ракетной батареи 36-й армии группировки «Восток». Редкий случай, когда чувствуешь себя в безопасности. Небо под присмотром. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» готовится менять дежурный экипаж на передовой. Пока «Тор» в укрытии и готов выехать на задачу. Отсюда до огневой позиции всего ничего. Главное — внимательно следить за небом», — сообщил журналист.

По словам командира зенитно-ракетной батареи с позывным Мэверик, теперь их очередь наступать.

«В основном наши беспилотники в воздухе. У противника меньше — по одному-два. И наша задача — их выследить и уничтожить», — пояснил он.

Как добавил начальник расчета ЗРК «Тор» с позывным Одиннадцатый, основные их задачи — прикрытие российских войск, командных пунктов.

«Цели уничтожаем от беспилотных летательных аппаратов до высокоскоростных, таких как ракеты. За последний месяц сбили как минимум 10 БПЛА. Вчера сбили две управляемые авиационные бомбы, которые, предположительно, летели в сторону города Мариуполь. Управляемые авиационные бомбы типа ФАБ (фугасные авиабомбы), которые также применяются нашими войсками, имеют достаточно большую площадь поражения, захватывают и территорию, и постройки, но силами зенитно-ракетного расчета попытка террористического акта была пресечена», — рассказал Одиннадцатый.

«Тор» выдвигается на огневую позицию в засекреченном квадрате на южнодонецком фронте, где будет нести боевое дежурство. В небе туман — значит, работы гораздо меньше: в такую погоду от беспилотников нет толка. Но взгляд зенитчиков по инерции сфокусирован на небе.

Мэверик поясняет, что работа зенитчиков напрямую зависит от погоды. Поскольку над головой облака и дождь, беспилотников меньше, а те, что появляются, своевременно уничтожаются.

Командир взвода с позывным Благо отмечает, что этапы работы почти всегда едины: обнаружили цель, захватили, сделали пуск и сразу же в укрытие. Если цель поражена, противник начинает отрабатывать.

Как объяснил Кирилл Ольков, отряды мобильных зенитчиков продвигаются вперед вслед за пехотой — прикрывают пехоту и мирные города Донбасса от атак с воздуха. За спинами бойцов ПЗРК «Игла» и «Верба».

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22 ноября корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как экипаж ЗРК «Тор» группировки «Восток» уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Shark ВСУ на южнодонецком фронте. Зона воздушной ответственности ЗРК «Тор» — сверхсекретный район фронта. ЗРК тщательно маскируют, поскольку дроны ВСУ пытаются вычислить расположение расчетов.

2 ноября российские военнослужащие показали «Известиям» работу зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2». Как рассказывал боец с позывным Русь, дальность наблюдения превышает 47 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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