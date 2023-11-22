Реклама
Прямой эфир
Армия
Три украинских беспилотника сбиты над территорией Крыма
Мир
В США призвали Зеленского перестать жаловаться на сокращение помощи
Общество
В Кузбассе завершилась церемония прощания с экс-губернатором Тулеевым
Мир
Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом его мирный план по Украине
Общество
Трепову доставили на очередное заседание суда по делу о теракте
Мир
В МИДе выразили готовность работать с Финляндией по ситуации на границе
Мир
На Украине признали успешное наступление ВС РФ
Происшествия
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Подмосковье
Мир
Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС
Общество
Певцу Шарлоту грозит три административных дела
Армия
Раненый офицер «Отважных» подбил танк во время боя с «Азовом»
Общество
«Ангарский маньяк» получил еще 10 лет колонии по новому делу о трех убийствах
Общество
В Москве задержали торговцев незарегистрированными препаратами
Сюжет:

Экипаж ЗРК «Тор» уничтожил БПЛА Shark на южнодонецком фронте

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипаж ЗРК «Тор» группировки «Восток» уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Shark Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком фронте. Об этом 22 ноября рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Показывая работу зенитчиков, командир батареи с позывным Мэверик рассказал, что попасть в подземное убежище бойцов без пароля не может даже командир зенитно-ракетной батареи. Там есть и оружейный склад, и печка, чтобы не замерзнуть, и самое важное — станция связи, на случай если в воздухе появится вражеская цель.

Отмечается, что зона воздушной ответственности ЗРК «Тор» — сверхсекретный район на южнодонецком фронте. ЗРК тщательно маскируют, поскольку дроны ВСУ пытаются вычислить расположение расчетов всеми возможными способами. Как только машина встает на огневую позицию, в небе появляется дрон противника, за которым следует запуск ракеты. Она взмывает вверх и уже в процессе полета меняет угол наклона — это необходимо для максимального урона.

Как только радары на мониторе зафиксировали попадание, через несколько секунд на земле появляются обломки поврежденного врага, беспилотника американского производства Shark, который может находится в воздухе до четырех часов. Он не справился со своей основной миссией «вскрыть» координаты позиций РФ.

«Вот это всё, что осталось от БПЛА американского производства Shark, он относится к классу разведчиков, служит для наводки вражеской артиллерии», — рассказал Ольков.

Приморские зенитчики группировки «Восток» после 60 пусков перестали вести счет сбитым целям. Они рассказывают, что набивали руку на всем, чем можно, начиная от крылатых ракет, заканчивая теми же БПЛА, поэтому теперь они точно знают все обманные маневры противника и без труда распознают пустышку.

«Они пускают воздушные зонды с уголковыми отражателями. Но мы их обнаруживаем <…> у них характеристики, в отличие от беспилотников, другие», — поделился начальник ЗРК «Тор» с позывным 14.

Количество дронов ВСУ в небе не уменьшилось, поэтому расчеты продолжают прикрывать наземные войска на границе ДНР и Запорожья и в период так называемого контрнаступления ВСУ. Больше всего российским бойцам мешают вражеские корректировщики артиллерии, именно из-за этого основные группы ЗРК переходят из обороны в атаку.

Перевод «Стрел»: сухопутных зенитчиков ждет усиление
Модернизированная машина будет особенно эффективна при борьбе с дронами противника

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что бойцы группировки «Восток» из Забайкалья продолжают наносить удары по противнику и обеспечивать поддержку своим сослуживцам. Танки буквально вышибают врагов, сжигая укрепрайоны ВСУ и технику. Экипаж работает слаженно. Как только поступает сигнал на срочный боевой вызов, главное — не медлить.

2 ноября российские военнослужащие рассказали «Известиям», как работает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2». Как рассказывал боец с позывным Русь, дальность наблюдения превышает 47 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023