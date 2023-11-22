Экипаж ЗРК «Тор» уничтожил БПЛА Shark на южнодонецком фронте

Экипаж ЗРК «Тор» группировки «Восток» уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Shark Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком фронте. Об этом 22 ноября рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Показывая работу зенитчиков, командир батареи с позывным Мэверик рассказал, что попасть в подземное убежище бойцов без пароля не может даже командир зенитно-ракетной батареи. Там есть и оружейный склад, и печка, чтобы не замерзнуть, и самое важное — станция связи, на случай если в воздухе появится вражеская цель.

Отмечается, что зона воздушной ответственности ЗРК «Тор» — сверхсекретный район на южнодонецком фронте. ЗРК тщательно маскируют, поскольку дроны ВСУ пытаются вычислить расположение расчетов всеми возможными способами. Как только машина встает на огневую позицию, в небе появляется дрон противника, за которым следует запуск ракеты. Она взмывает вверх и уже в процессе полета меняет угол наклона — это необходимо для максимального урона.

Как только радары на мониторе зафиксировали попадание, через несколько секунд на земле появляются обломки поврежденного врага, беспилотника американского производства Shark, который может находится в воздухе до четырех часов. Он не справился со своей основной миссией «вскрыть» координаты позиций РФ.

«Вот это всё, что осталось от БПЛА американского производства Shark, он относится к классу разведчиков, служит для наводки вражеской артиллерии», — рассказал Ольков.

Приморские зенитчики группировки «Восток» после 60 пусков перестали вести счет сбитым целям. Они рассказывают, что набивали руку на всем, чем можно, начиная от крылатых ракет, заканчивая теми же БПЛА, поэтому теперь они точно знают все обманные маневры противника и без труда распознают пустышку.

«Они пускают воздушные зонды с уголковыми отражателями. Но мы их обнаруживаем <…> у них характеристики, в отличие от беспилотников, другие», — поделился начальник ЗРК «Тор» с позывным 14.

Количество дронов ВСУ в небе не уменьшилось, поэтому расчеты продолжают прикрывать наземные войска на границе ДНР и Запорожья и в период так называемого контрнаступления ВСУ. Больше всего российским бойцам мешают вражеские корректировщики артиллерии, именно из-за этого основные группы ЗРК переходят из обороны в атаку.

Ранее, 21 ноября, сообщалось, что бойцы группировки «Восток» из Забайкалья продолжают наносить удары по противнику и обеспечивать поддержку своим сослуживцам. Танки буквально вышибают врагов, сжигая укрепрайоны ВСУ и технику. Экипаж работает слаженно. Как только поступает сигнал на срочный боевой вызов, главное — не медлить.

2 ноября российские военнослужащие рассказали «Известиям», как работает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2». Как рассказывал боец с позывным Русь, дальность наблюдения превышает 47 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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