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Российские военные рассказали о работе ЗРК «Тор-М2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военнослужащие рассказали «Известиям», как работает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2». С ними 2 ноября пообщалась корреспондент Ксения Солдатова.

«На то, чтобы перевести комплекс в боевое положение, у расчета уходит менее трех минут. Видно, как поднимается антенна — это станция обнаружения цели. Прямо сейчас здесь образуется защитный купол диаметром 30 км», — рассказала она.

По словам бойца с позывным Русь, дальность наблюдения составляет свыше 47 км.

«Даже детский квадрокоптер я вижу и распознаю, что это именно он. Проблем с обнаружением, захватом и сопровождением у этой машины нет. Она имеет сантиметровый диапазон длин волн и видит любую цель, которая превышает в размере полтора сантиметра», — сказал он.

Механик-водитель с позывным Чуйский отметил, что комплекс имеет мягкую ходовую часть. Сам он разгонял его до 87 км/ч во время погони от артиллерийского расчета.

«В основном работаем по беспилотникам. Также был случай, что сопровождали вертолет, который собирался вести боевую работу», — отметил заместитель командира расчета.

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Накануне Минобороны РФ сообщило, что экипажи ЗРК «Тор-М1» Центрального военного округа отразили атаку беспилотников-камикадзе на краснолиманском направлении. Цели были перехвачены для предотвращения поражения позиций и командных пунктов. В ходе группового пуска все обнаруженные цели были поражены.

Ранее, 31 октября, в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow и две противокорабельные ракеты «Нептун», а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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