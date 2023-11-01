Реклама
Прямой эфир
Экономика
Финразведка призвала как можно скорее начать регулировать криптовалюты
Мир
СМИ сообщили о размещении Египтом бронетехники у КПП «Рафах»
Мир
Al Arabiya сообщил о штурме израильской армией сектора Газа с пяти направлений
Мир
Чили и Колумбия отозвали своих послов из Израиля для консультации
Спорт
Российский теннисист Рублев вышел в третий круг Masters в Париже
Общество
Финразведка выявила схему легализации наркодоходов через дропов на 2,5 млрд рублей
Культура
В Бельгии на 101-м году жизни скончалась племянница Ивана Бунина
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +13 в Москве 1 ноября
Общество
Иностранцам за 8 месяцев 2023 года выдали на 20% больше разрешений на работу в РФ
Общество
В Ингушетии задержали призывавших к беспорядкам в аэропорту
Мир
В США сообщили о планах госсекретаря Блинкена посетить Израиль 3 ноября
Мир
В ходе боев на севере Газы погибли двое несовершеннолетних граждан Франции
Культура
Портрет возлюбленной Пикассо продадут на аукционе
Сюжет:

Экипажи ЗРК «Тор-М1» отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне СВО

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипажи Тор-М1 зенитно-ракетного подразделения (ЗРК) Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку беспилотников-камикадзе на краснолиманском направлении. Кадры работы в среду, 1 ноября, показало Минобороны России.

В ходе несения боевого дежурства экипаж ракетного комплекса «Тор-М1» выявил беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Цели были перехвачены для предотвращения поражения позиций и командных пунктов ВС РФ. В ходе группового пуска все обнаруженные цели были поражены.

По информации Минобороны, военнослужащие расчетов ЗРК «Тор-М1» Центрального военного округа в ходе боевой работы за последние несколько месяцев уничтожили более 200 БПЛА на краснолиманском направлении.

Глушительный прорыв: новые системы РЭБ будут подавлять радары ПВО и дроны
Это позволит делать коридоры безопасности для авиации над линией боевого соприкосновения

Ранее, 31 октября, в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow и две противокорабельные ракеты «Нептун», а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тогда же Минобороны показало, как российский FPV- дрон уничтожает технику ВСУ. Военнослужащие-операторы FPV-дронов заметили танк ВСУ на ходу. На кадрах видно, как дрон преследует движущуюся боевую машину, которая в этот момент вела огонь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023