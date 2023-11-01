Экипажи ЗРК «Тор-М1» отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне СВО

Экипажи Тор-М1 зенитно-ракетного подразделения (ЗРК) Центрального военного округа (ЦВО) отразили атаку беспилотников-камикадзе на краснолиманском направлении. Кадры работы в среду, 1 ноября, показало Минобороны России.

В ходе несения боевого дежурства экипаж ракетного комплекса «Тор-М1» выявил беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Цели были перехвачены для предотвращения поражения позиций и командных пунктов ВС РФ. В ходе группового пуска все обнаруженные цели были поражены.

По информации Минобороны, военнослужащие расчетов ЗРК «Тор-М1» Центрального военного округа в ходе боевой работы за последние несколько месяцев уничтожили более 200 БПЛА на краснолиманском направлении.

Ранее, 31 октября, в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow и две противокорабельные ракеты «Нептун», а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тогда же Минобороны показало, как российский FPV- дрон уничтожает технику ВСУ. Военнослужащие-операторы FPV-дронов заметили танк ВСУ на ходу. На кадрах видно, как дрон преследует движущуюся боевую машину, которая в этот момент вела огонь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.