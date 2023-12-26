Российские войска будут постепенно добиваться еще больших успехов в текущем конфликте, вплоть до того, что Украина вскоре потеряет выход к Черному мору. Об этом 26 декабря заявил польский эксперт Яцек Бартосяк, отметив также, что в Вооруженные силы Украины (ВСУ) стала всë меньше поступать западная помощь.

«Я ожидаю — и это самое главное — всë более и более наглядных доказательств того, что Украина не получает столько боеприпасов, сколько должна, и что у Запада этих боеприпасов просто-напросто нет. Вместе с тем Москва может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море», — цитирует его издание Do Rzeczy.

По мнению Бартосяка, если Вооруженные силы РФ продолжат также активно наступать, в ВСУ на фоне неудач могут начаться мятежи, вплоть до отстранения военного командования. Он также добавил, что в России наблюдается экономический рост, а Украина, будучи бывшей советской республикой, уже не может нормально функционировать.

«Полагаю, что мы находимся в одном шаге от краха украинского государства», — заявил эксперт.

18 декабря британское издание The Daily Telegraph сообщило, что Великобритания в ближайшие недели подпишет десятилетний пакт о безопасности с Украиной, в рамках которого Лондон будет делиться военно-морским опытом с Киевом для противостояния с Россией. На следующий день военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «Известиям», что планы Лондона делиться с Киевом военно-морским опытом являются глупостью, потому что у Украины нет флота.

20 декабря обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS написал, что возможная отправка Британией военных кораблей в Черное море для усиления ВСУ будет крупной ошибкой. Он указал на то, что в таком случае российские военные предпримут все возможные усилия для ликвидации британского вооружения, чтобы предотвратить атаки со стороны украинских подразделений в Черном море.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой объявил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.