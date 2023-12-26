Первенец атомного флота: экспозиция подлодки К-3 открылась вместе с памятником Анатолию Александрову

В Кронштадте прошла торжественная церемония открытия внутренней экспозиции первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол». Событию предшествовало открытие памятника научному руководителю проекта по создания первой АПЛ, трижды Герою Социалистического Труда, академику Анатолию Петровичу Александрову. Авторы экспозиции проделали огромную работу. Значительная часть внутреннего оснащения лодки была утрачена. Теперь восстановленный уникальный памятник отечественной инженерной мысли смогут увидеть все желающие.

Глубокое погружение

Во вторник, 26 декабря, в кронштадтском Музее военно-морской славы состоялось торжественное открытие экспозиции первой отечественной атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол». В церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу и член первого экипажа подлодки К-3, капитан первого ранга, профессор Юрий Баленко.

Также Михаил Ковальчук и Ксения Шойгу открыли памятник академику Анатолию Петровичу Александрову — научному руководителю проекта по разработке первой отечественной атомной подводной лодки проекта К-3 «Ленинский комсомол», или, как его называли сами моряки, «отцом атомного флота». Именно благодаря ему в этой сфере СССР догнал и обогнал не только Америку, но и весь мир, в частности, в атомном ледокольном флоте. Выставочный проект реализован по инициативе Министерства обороны, национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и проекта «Остров фортов» в рамках мероприятий, приуроченных к 120-летию со дня рождения академика Александрова и 80-летнему юбилею «Курчатовского института».

— Открытие экспозиции К-3 — историческое событие. Это финал большой и трудной работы. Легенда флота совершила 14 походов, прошла более 128 тыс. морских миль, впервые в истории всплыла во льдах Северного полюса. Теперь К-3 продолжит служить Родине в новом качестве — как памятник отечественной науке, инженерной мысли, профессионализму судостроителей и героизму моряков-подводников, — сказала Ксения Шойгу.

Михаил Ковальчук отметил, что атомная подводная лодка — это сублимация интеллекта великих людей, но его научным руководителем, организатором всего огромного проекта стал трижды Герой Социалистического Труда, долгие годы руководивший «Курчатовским институтом» и более 10 лет возглавлявший Академию наук СССР Анатолий Петрович Александров. Памятник ему был создан в «Студиии военных художников им. М.Б. Грекова» (скульптор Алексей Игнатов).

— Хочу сказать, что мы практически стоим на пороге создания принципиально нового атомного флота. По поручению президента «Курчатовский институт» создал основу для принципиально нового ядерного флота страны, который скоро мы с вами увидим. Это обеспечит нашу независимость и могущество на море на многие десятилетия вперед, — сказал Михаил Ковальчук.

Создание экспозиции К-3 стало серьезным вызовом. Большая часть внутреннего оснащения была утрачена. Более пяти месяцев заняла реставрация интерьеров и уцелевшего оборудования, замещение и воссоздание утраченных приборов и деталей внутреннего оснащения, адаптация пространства для посещения экскурсионных групп.

От идеи до реализации

Работы велись фактически круглосуточно большой командой. Огромный вклад внесли неравнодушные ветераны-подводники, которые помогали с поиском приборов и оригинальных вещей для оформления внутренних пространств К-3. Экспозиция содержательно отражает ключевые моменты истории проектирования и создания К-3 — от идеи ядерной установки до навигационных комплексов, испытания которых были основной задачей в походах «Ленинского комсомола».

Особенное внимание на выставке уделено «человеческим историям» — физическая и мультимедийная экспозиция расскажут о подвигах экипажей К-3. За время боевой службы атомохода 10 членов его экипажа получили звание Героев Советского Союза, 13 стали кавалерами ордена Ленина, 60 были награждены орденами Красной Звезды.

Об устройстве быта подводников на лодке, главных вызовах и подвигах экипажей расскажут ранее неизвестные широкой публике фотографии, иллюстрации, письма подводников и исторические документы. Через ключевые персоналии, благодаря которым стало возможным создание «Ленинского комсомола», в экспозиции будут интерактивно отражены разные периоды истории лодки — от разработки самого проекта до боевой службы.

Многие элементы оборудования лодки посетители смогут рассмотреть максимально близко и в прямом смысле потрогать руками. Так, внутри отсека-донора установлен полномасштабный макет действующей ядерной установки со свободным для изучения доступом — без защитных перегородок и дополнительных инженерных систем. Интегрированные в макет LED-экраны с видеоконтентом представляют объемную модель разреза ядерного реактора с графическими пояснениями, рассказывающими о ключевых деталях механизма.

Экспозиция К-3 открыта каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00. Приобрести билет можно в кассе или на сайте Музея военно-морской славы.