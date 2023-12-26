Архангельский крановщик вызвал скорую помощь на высоту 46 м

Спасатель и дежурный медработник поисково-спасательной группы оказали помощь машинисту башенного крана, который не смог спуститься с высоты 46 м, когда ему стало плохо. Об этом 26 декабря сообщается на сайте службы спасения им. И.А. Поливаного.

Отмечается, что при ухудшении самочувствия мужчина вызвал бригаду скорой помощи.

«Машинист башенного крана почувствовал ухудшение самочувствия и вызвал себе бригаду скорой помощи. Добраться до пострадавшего медикам не представлялось возможным, так как тот находился на высоте 46 м и самостоятельно не мог спуститься вниз», — рассказали в ведомстве.

В итоге крановщику помогли спасатели, которые поднялись в кабину крана. Фельдшер осмотрел мужчину на месте, после чего он был спущен на землю и передан медикам бригады скорой помощи.

Ранее, 13 декабря, спасатели в Вологодской области оказали помощь школьнику, который примерз языком к памятнику «Преемственность поколений». После освобождения мальчик был передан скорой помощи.