В Череповце школьник примерз языком к памятнику «Преемственность поколений»

В Вологодской области школьник примерз языком к памятнику «Преемственность поколений». Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает информагентство «Череповец».

Ребенок лизнул железную скульптуру. Прохожий вызвал на помощь сотрудников экстренных служб и накрыл мальчика своей курткой. Спасатели освободили его и передали скорой помощи.

«В этом году это первый такой случай. Но иногда зимой приходится выезжать и помогать примерзшим к металлическим конструкциям детям», — рассказал директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев.

Ранее, 2 декабря, источник «Известий» рассказал, что в Москве семиклассница выпила уксусную кислоту, так как не хотела идти в школу. Ее госпитализировали и поместили в токсикологическое отделение с ожогом пищевода.