Шойгу: ВС России выполнили главную цель года, сорвав контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России смогли выполнить главную задачу 2023 года, сорвав украинское контрнаступление. Об этом 26 декабря заявил министр обороны Сергей Шойгу, проводя итоговое селекторное совещание.

Он отметил, что все основные усилия в уходящем году были сосредоточены на том, чтобы достичь целей специальной военной операции.

«Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эта задача успешно выполнена», — констатировал генерал армии.

Шойгу также указал, что достичь таких результатов удалось выполнить благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, а также надежности российской военной техники и решительным действиям бойцов. Работу руководства Минобороны и его личного состава в прошедшем году высоко оценил и Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин, добавил министр.

Днем ранее Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» 25 декабря взяли город в ходе активных наступательных действий.

Президент после заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор, добавил Путин.

Командир танкового батальона Александр Трошин, которому Путин после взятия Марьинки присвоил звание майора, рассказал 25 декабря «Известиям» о том, как освобождали населенный пункт. По его словам, противник в ходе боев отчаянно цеплялся за каждый подвал и погреб.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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