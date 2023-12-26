Реклама
Прямой эфир
Общество
Мурашко рассказал о притоке врачей в новые регионы РФ
Общество
В Кремле не ведут дискуссий об уголовном наказании за публикацию последствий ударов ВСУ
Политика
Песков объяснил большое количество желающих участвовать в выборах
Туризм
Названа самая дорогая стоимость проживания в отеле в России в 2023 году
Общество
Бойцов ВСУ приговорили к пожизненному сроку за убийство 12 жителей Мариуполя
Интернет и технологии
Глава Рособрнадзора рассказал об обучении ИИ следить за нарушениями при ЕГЭ
Мир
ЦАХАЛ заявила о приостановке боев в районе города Дейр-эль-Балах в секторе Газа
Мир
Лавров заявил о серьезном интересе Латинской Америки к БРИКС
Армия
Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО на 2023 год
Мир
Экономика Китая может обойти американскую в 2037 году
Армия
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по порту Феодосии
Спорт
Вратарь сборной СССР Яшин вошел в число самых влиятельных футболистов
Мир
В США заявили об истощении военных ресурсов Запада из-за поддержки Киева
Общество
Новогодний «Еж-3» в последний раз вышел на фиолетовую ветку метро Москвы
Экономика
Бюджет получил 315 млрд рублей благодаря налогу на сверхприбыль
Сюжет:

Шойгу: ВС России выполнили главную цель года, сорвав контрнаступление ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы (ВС) России смогли выполнить главную задачу 2023 года, сорвав украинское контрнаступление. Об этом 26 декабря заявил министр обороны Сергей Шойгу, проводя итоговое селекторное совещание.

Он отметил, что все основные усилия в уходящем году были сосредоточены на том, чтобы достичь целей специальной военной операции.

«Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эта задача успешно выполнена», — констатировал генерал армии.

Шойгу также указал, что достичь таких результатов удалось выполнить благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, а также надежности российской военной техники и решительным действиям бойцов. Работу руководства Минобороны и его личного состава в прошедшем году высоко оценил и Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин, добавил министр.

«Мы мешать не будем, но свое не отдадим. Вот что все должны понять»
Как Путин прокомментировал будущее Украины, какой миф разрушил и что поручил Минобороны

Днем ранее Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» 25 декабря взяли город в ходе активных наступательных действий.

Президент после заявил, что со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор, добавил Путин.

Командир танкового батальона Александр Трошин, которому Путин после взятия Марьинки присвоил звание майора, рассказал 25 декабря «Известиям» о том, как освобождали населенный пункт. По его словам, противник в ходе боев отчаянно цеплялся за каждый подвал и погреб.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023