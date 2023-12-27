Эксперт указала на желание мужчин начать серьезные отношения именно зимой

За пару месяцев до Нового года и в первые дни после праздника в приложениях для знакомств наблюдается повышение активности. Так, по данным дейтинг-сервиса Mamba, в декабрьский предпраздничный период количество регистраций в России возрастает на 17%, если сравнивать с периодом перед майскими праздниками. Примерно такой же рост наблюдается и в первую неделю января, рассказала «Известиям» 27 декабря PR-директор компании Наталья Красильникова.

«Где-то с начала ноября активность в сервисе начинает расти, и эта тенденция наблюдается из года в год. Западные социологи называют этот период cuffing season, и отмечают, что люди действительно активнее ищут пару, чтобы «перезимовать». В России эта тенденция также заметна: чем ближе холодное время и Новый год, тем больше ажиотажа в приложениях для знакомств», — отметила эксперт.

По ее словам, причин, по которым люди активнее ищут пару именно перед началом холодного сезона, сразу несколько. Если говорить о физиологических причинах, в этот период заметно меньше солнца, поэтому сокращается выработка серотонина организмом и одинокие люди начинают чувствовать свое одиночество острее.

Также в теплое время года люди больше взаимодействуют друг с другом, выходят на пробежки в парках, гуляют или просто собираются на пикники шумными компаниями. Но чем холоднее на улице, тем меньше у людей остается возможностей для стихийного общения друг с другом, поэтому даже те одиночки, которые привыкли находиться в центре внимания в любых компаниях, начинают испытывать дискомфорт и задумываются о поиске пары.

Еще один важный фактор календарного характера — маркетинговая активизация брендов и различных бизнесов, которые начинают готовить людей к новогодним праздникам. Все бегают по магазинам в поисках подарков своим близким, начинается магазинно-ресторанная лихорадка, испытать которую может отнюдь не каждый.

«Люди без пары, подпадающие под влияние такого маркетинга и рекламы, ощущают и понимают, что они не в процессе, не в тренде, не в рынке, им некому купить подарок. Разумеется, это давит на них психологически, особенно в режиме «работа — дом», поэтому даже те, кто обычно чувствует себя самодостаточным, ближе к праздникам чаще открывают дейтинг-приложения», — объяснила Красильникова.

Наконец, всем людям свойственно строить планы на следующий год, и для многих россиян желание наладить личную жизнь, как показало недавнее исследование, является одним из наиболее приоритетных наряду с отказом от вредных привычек, общения с близкими и борьбы с прокрастинацией.

«Что касается целей знакомства, то мужчины в холодный период года чаще всего задумываются о браке и серьезных отношениях. Если сравнить цифры с майскими праздниками, то мы увидим, что в теплую погоду и «шашлычный» сезон процент мужчин, указавших цель «флирт», выше на 15%, чем в декабре. Так что предновогодний период и январские праздники — отличное время для поиска пары для серьезных отношений», — сказала Красильникова.

Также она рекомендует мужчинам активнее делать первые шаги, поскольку большинство женщин в приложениях для знакомств занимают выжидательную позицию. Но, поскольку желание создать пару перед Новым годом и вместе пройти через холодный сезон свойственно всем одинаково, то самым лучшим временем для поиска пары через дейтинг-приложение эксперт называет именно декабрь. Многие считают, что именно начавшиеся в этот период отношения в результате получаются самыми теплыми и крепкими.

22 декабря специалисты сервиса для знакомств Mamba рассказали «Известиям» о правилах переписки, которые быстро приведут к свиданию. Так, не нужно задавать формальных вопросов. Если вам действительно понравился человек и вы хотите познакомиться офлайн, то изучите его анкету и найдите, за что зацепиться — теги, локации, приветствие, цель знакомства.

Кроме того, эксперты рекомендуют не перебарщивать в использовании смайликов и стараться писать грамотно.