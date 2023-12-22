Эксперты рассказали о правилах переписки на сайтах для знакомств

Специалисты сервиса для знакомств Mamba 22 декабря рассказали «Известиям» о правилах переписки, которые быстро приведут к свиданию.

Для начала рекомендуется правильно себя презентовать.

«Скажите коротко и честно о себе — кто, чего ищете, почему понравилась анкета. Далее предложите несколько дней пообщаться и встретиться, если вы друг другу подойдете. Дело в том, что людей в приложениях для знакомств очень много и терять время на пустую переписку с человеком, с которым у вас не совпадают цели или другие базовые метрики, утомительно для всех, в том числе и для вас. Поэтому в первом сообщении «раскройте все карты», — сказали эксперты.

Не нужно задавать формальных вопросов. Если вам действительно понравился человек, и вы хотите познакомиться в офлайне, то изучите его анкету и найдите, за что «зацепиться» — теги, локации, приветствие, цель знакомства.

«Например, в анкете указано, что человек любит читать — спросите про любимые книги или попросите посоветовать, что вам почитать. Таким образом человек начнет делиться с вами лучшим в своей жизни, и у вас даже на начальном этапе возникнет эмоциональная связь. Изучите фото, спросите, где они сделаны, что это за побережье или город. Если вы видите, что он в горах или на велосипеде — поговорите об этом. Либо сделайте комплимент и скажите, что даже по фото видно, что человек — интересная личность, считывается характер и энергетика. Это выделит вас на фоне тех, кто просто пишет:«Как дела?», — советуют в Mamba.

Кроме того, не стоит «играть в одни ворота». Проверьте, задаете вы вопросы или только отвечаете. Часто люди не проявляют интереса в ответ и считают это нормальным. К примеру, если вы обсуждаете кино, и собеседник спрашивает, какие ваши любимые сериалы, то, назвав свой «топ», стоит поинтересоваться в ответ: «А какие твои?» Заодно выясните, совпадают ли ваши вкусы.

Эксперты рекомендуют не перебарщивать в использовании смайликов. По данным Mamba, обилие эмодзи многим не нравится, и если сыпать сердцами и поцелуями, то это может стать причиной бана, особенно если это эмодзи с флиртовым смыслом. Также старайтесь писать грамотно. Все мы можем терять запятые, и это легко прощается, но грубые ошибки могут оттолкнуть собеседника.

«Если вы понимаете, что беседа становится для вас некомфортной, и собеседник затронул тему, к которой вы еще не готовы — ваш доход, причины расставания с бывшими, отношения с родственниками, жилплощадь или сексуальные предпочтения, то стоит мягко сказать, что вы пока не готовы обсуждать это. Если человек вас не слышит, то стоит закончить переписку. Но помните, что правило об уважении личных границ — это двустороннее движение», — сказали в сервисе для знакомств.

Если человек не ответил через секунду, то не стоит воспринимать это как незаинтересованность. Ведь мы все имеем работу, обязанности, биоритмы. К примеру, вы сова и не спите ночью, вам хочется переписываться с новым мэтчем, а он просто спит. Или человек в данный момент за рулем, или ему звонит мама, или он на работе. Поэтому не стоит делать быстрых выводов, если вам немедленно не ответили. Однако, если перерывы большие и мэтч отвечает односложно, тогда стоит переключиться.

Эксперты рекомендуют не зацикливаться на одном собеседнике. Если вы видите, что человек отвечает без вовлечения, долго игнорирует, то не стоит искать проблему в себе, так как у такого поведения может быть много причин: вы недостаточно нравитесь; еще не забыта прошлая любовь; банально нет времени; уже было удачное свидание, и вы не в приоритете; параллельно идет более интересная переписка.

В целях сохранения своей нервной системы проще забыть об этой переписке и найти другой мэтч, указали в Mamba.

При знакомстве не стоит забывать про комплименты. Их приятно слышать всем.

«Но помните о некоторых особенностях приложений для знакомств. С мужчинами всё просто: им можно написать комплименты о внешности или об энергетике, которую вы считываете с фото, или же просто сказать, что он очень интересный собеседник, и вы весь день ждали, когда же он выйдет в онлайн и диалог возобновится. Можно спросить о его достижениях по жизни и конкретно в этот день и восхититься — мужчины любят искреннее восхищение», — рассказали эксперты.

Женщины в дейтинг-приложениях имеют гораздо больше внимания. И зачастую комплименты своей фигуре и внешности они слышат по несколько раз в день. Часто это воспринимается как сексуальный харассмент. Поэтому не стоит постоянно сыпать комплиментами о ее фигуре: девушка может решить, что ваша цель — секс, вы хотите ее использовать и не видите в ней личности. Поэтому комплименты женщине должны быть менее сексуализированы — вы можете сказать, что она напоминает вам актрису, или когда вы смотрите на ее фото, вам хочется покорить Джомолунгму. То есть обращайтесь к высоким материям и избегайте приземленных комплиментов частям тела, заявили эксперты.

В заключение в сервисе для знакомств рекомендовали не затягивать переписку. Чем дольше вы переписываетесь, тем больше вы выдумываете человека, и при встрече вас может ждать разочарование. Оптимальный срок переписки в приложении для знакомств — три–семь дней, за это время вы успеете задать все базовые вопросы и понять, стоит ли идти на свидание.

В конце октября стало известно, что 63% россиян интересуются жилищными условиями партнера в дейтинг-приложении, а каждая пятая женщина и вовсе не пойдет на первое свидание с мужчиной, у которого нет собственного жилья.