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Экономика Китая может обойти американскую в 2037 году

CEBR: экономика Китая может обойти американскую в 2037 году
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Объем экономики Китая может превысить ВВП США в 2037 году, прогнозирует британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics & Business Research, CEBR).

Отмечается, что в прогнозе от 2022 года говорилось, что этого не случится «как минимум до 2036 года».

В 2023 году в список десяти крупнейших экономик входят (в порядке убывания) США, КНР, Германия, Япония, Индия, Великобритания, Франция, Италия, Бразилия и Канада.

По мнению экспертов, в 2038 году этот список будет выглядеть так: Китай, США, Индия, Япония, ФРГ, Британия, Бразилия, Южная Корея и Канада.

В 2038 году на долю стран Европы будет приходиться пятая часть (19,2%) общемирового ВВП по сравнению с ожидаемыми в этом году 23,6% и 33,5% 15 лет назад. При этом доля государств Азии за 30 лет увеличится до 33,9% с 20,8%.

«Великобритания станет самой эффективной крупной экономикой Европы в ближайшие 15 лет, сократив разрыв с Германией и увеличив свое преимущество над Францией», — приводит текст исследования «Финмаркет».

Как отмечают эксперты, ВВП России вырастет на 1,6% в этом году и на 1% в 2024 году. Подъем экономики в 2038 году относительно 2023 года — в 18%.

По итогам 2023 года РФ будет занимать 11-е место в мире по размеру экономики, в следующем году — 12-е, пропустив Мексику. В 2038 году российская экономика опустится на 14-ю позицию в мировом рейтинге.

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В мае старший аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов отметил в беседе с «Известиями», что этот год будет сложным для глобальной экономики прежде всего из-за влияния резкого повышения ставок мировыми центробанками многих стран мира. По словам эксперта, ожидается умеренная рецессия в США, которая может наступить уже в III квартале, однако ВВП по итогам года может оказаться слабоположительным, а не отрицательным.

По его словам, подобный слабоположительный рост экономики (менее 1%) могут зафиксировать развитые страны Европы, а консенсус-прогноз компании FactSet по экономике Великобритании прогнозирует снижение ВВП на 0,2%.

В том же месяце американский бизнесмен Илон Маск предсказал тяжелый год для мировой экономики и банкротство многих компаний.

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