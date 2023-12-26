В Волгограде школьница получила травмы во время катания на сломанном карте в ТЦ

В Волгограде 14-летняя школьница получила тяжелые травмы во время катания на неисправном карте без тормозов в торговом центре. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщается 26 декабря на сайте Следственного комитета РФ по Волгоградской области.

По данным следствия, девочка, находясь на трассе для картинга, была допущена к управлению микроавтомобилем без разъяснения техники безопасности и без средств индивидуальной защиты. Карт, на котором она каталась, не был оборудован педалью тормоза и находился в неисправном состоянии.

«В процессе передвижения произошло столкновение двух картов, в одном из которых находилась несовершеннолетняя. В результате столкновения девочка получила телесные повреждения, которые квалифицированы как причинившее тяжкий вред здоровью. <…> Следователями СК России возбуждено уголовное дело о травмировании несовершеннолетней на аттракционе в Тракторозаводском районе Волгограда», — сказано в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В июне подросток сломал позвонок в парке развлечений «Zамания» в торговом центре «Авиапарк» в Москве. Мальчик попытался запрыгнуть на возвышение из матов, не удержался и упал на копчик. Высота конструкции составляла 1,5 м. По факту произошедшего была организована проверка.