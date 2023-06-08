Ребенок сломал позвонок в игровой комнате ТЦ «Авиапарк» в Москве

Подросток сломал позвонок в парке развлечений Zамания в торговом центре «Авиапарк» в Москве. Об этом 8 июня сообщил источник «Известий».

«Мальчик попытался запрыгнуть на возвышение из матов, не удержался и упал на копчик», — рассказал собеседник.

Высота конструкции составляла 1,5 м. 14-летнему мальчику диагностировали компрессионный перелом L1 позвонка.

По факту произошедшего начата проверка.

Ранее, 30 мая, 13-летний москвич сломал позвоночник во время купания в Орске Оренбургской области. Он нырнул в воду и ударился о дно. Подростка госпитализировали.