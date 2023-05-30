В Орске 13-летний москвич сломал позвоночник во время купания

Подросток из Москвы сломал позвоночник, купаясь в реке Урал в Орске, сообщает во вторник, 30 мая, управление МВД по Оренбургской области.

13-летний мальчик приехал погостить у бабушки. Купаясь на одном из пляжей реки, он нырнул в воду и ударился о дно. Подростка госпитализировали в одну из больницу Оренбурга, пишет «Урал56.Ру».

В медучреждении у несовершеннолетнего диагностировали перелом шейного отдела позвоночника. Его состояние оценивается как средней тяжести. Полиция проводит проверку, отмечает РИА «Оренбуржье».

Днем ранее сообщалось, что студентка утонула во время купания в море в Крыму. Потерпевшая приехала в гости к другу, они вместе плавали у Бакальской косы.