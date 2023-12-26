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Политолог подчеркнул важность развития отношений РФ с арабскими странами

Политолог Хлебников: развитие отношений с арабскими странами — приоритет для РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Развитие отношений РФ с арабскими странами является приоритетом на сегодняшний день. Об этом 26 декабря на круглом столе на тему «Ближний Восток: итоги 2023 года» в пресс-центре МИЦ «Известия» заявил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Алексей Хлебников.

Он также отметил, что для РФ приоритетными направлениями остаются Турция и Иран.

«Что касается позиции России на Ближнем Востоке, в новой концепции внешней политики России это остается среди ключевых значений. Естественным образом выросло и развитие отношений [РФ] со странами региона, что является одним из приоритетов. Какие-то кардинальные изменения с позицией России в регионе связаны так или иначе не с ее действиями напрямую, а с региональными процессами, что, в принципе, естественно. Эскалация в секторе Газа стала основным драйвером и фактором, повлиявшим на целый ряд процессов, то есть почти на всё, что происходит в регионе», — сказал Хлебников.

При этом, подчеркнул политолог, Москва смогла продолжить уже давно заложенные тенденции по развитию прагматичных отношений со странами региона.

«Здесь страны залива продолжают оставаться приоритетом наряду с основными неарабскими региональными акторами — Турцией и Ираном. Они также продолжают играть ключевую и оставаться приоритетом для России», — добавил Хлебников.

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Еще в конце октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва прикладывает усилия для скорейшего завершения палестино-израильского конфликта, а также находится в контакте с ключевыми игроками.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

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