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Создателя сериала Mr. Freeman объявили в розыск по уголовной статье

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Фото: commons.wikimedia.org
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Автор сериала Mr. Freeman Павел Мунтян (признан иноагентом в РФ) был объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы розыска МВД.

«Мунтян Павел Андреевич. 11.6.1978. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

При этом ведомство не уточняет, по какой именно статье ведется розыск.

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Неделей ранее, 19 декабря, на Мунтяна составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. В результате Хорошевский суд Москвы оштрафовал его на 40 тыс. рублей, о чем 22 декабря сообщалось в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

С начала российской спецоперации Мунтян выступал в поддержку Украины. Он также запустил фонд, который собирал деньги на приобретение средств защиты, продуктов питания и запуск мастерских по пошиву бронежилетов для украинской армии. В настоящее время он находится за пределами РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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