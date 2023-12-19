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Автора сериала Mr. Freeman могут оштрафовать за дискредитацию ВС РФ

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Фото: commons.wikimedia.org
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Создателю мультсериала Mr. Freeman и основателю анимационной студии Toonbox Павлу Мунтяну (признан иноагентом в РФ) грозит штраф до 50 тыс. рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом 19 декабря сообщили в Хорошевском суде Москвы.

Как передает ТАСС, в суд поступил протокол, составленный по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, дискредитирующие ВС РФ») в отношении Мунтяна. Дата заседания суда еще не назначена.

С начала российской спецоперации Мунтян выступал в поддержку Украины. Он также запустил фонд, который собирал деньги на приобретение средств защиты, продуктов питания и запуск мастерских по пошиву бронежилетов для украинской армии. В настоящее время он находится за пределами РФ.

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Президент РФ Владимир Путин 4 марта прошлого года подписал закон об уголовном наказании за фейки, дискредитацию ВС России и призывы к антироссийским санкциям. Согласно документу, ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о армии РФ предполагает штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей. Кроме того, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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