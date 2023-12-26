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Экс-футболиста Кариоку похитители заставляли играть в русскую рулетку

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Фото: Global Look Press/Marcelo Machado De Melo
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Освобожденного после похищения экс-футболиста испанской «Валенсии» и бразильского «Коринтианса» Марселиньо Кариоку преступники заставляли играть в русскую рулетку. Об этом 25 декабря сообщил портал Diario Penedense.

Кариока пропал без вести после посещения концерта 17 декабря в Итакуакесетубе, Сан-Паулу (Бразилия) вместе со своим другом. Автомобиль футболиста нашли в 25 км от места проведения мероприятия. После этого преступники связались с семьей спортсмена и потребовали выкуп в размере 90 тыс. реалов (более $18 тыс.). Позднее, 18 декабря, бразильца освободила полиция. По подозрению в причастности к этому делу арестовали двух мужчин.

«Вы когда-нибудь играли в русскую рулетку? Было слышно, как крутится барабан, но ничего не было видно. Потом они положили револьвер под полотенце. Мы не разговаривали, нам было страшно», — поделился экс-футболист.

Также он рассказал детали своего освобождения.

«Мы услышали полицейский вертолет. Один полицейский подошел к воротам и сказал: «Я вхожу. Открывайте». Я не знал, что будет дальше. Я сказал: «Они собираются стрелять в нас, они собираются убить нас». Потом он ответил: «Проходите, вы свободны». Я обнял его, как своего отца, брата, друга, потому что он рисковал своей жизнью», — отметил Кариока.

Марселиньо Кариоке 51 год. Он выступал в составе бразильских клубов «Коринтианс», «Фламенго», «Сантос» и других. Также на его счету два гола в четырех матчах за сборную Бразилии.

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Ранее, 16 декабря, в Эквадоре похитили бизнесмена и почетного консула Великобритании в Гуаякиле Колина Армстронга. Похищение произошло рано утром в эквадорской провинции Лос-Риос, полиция расследует предполагаемое преступление против бизнесмена. Кроме того, вместе с консулом был похищен еще один человек.

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