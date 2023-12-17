СМИ сообщили о похищении в Эквадоре британского почетного консула

В Эквадоре был похищен бизнесмен и почетный консул Великобритании в Гуаякиле Колин Армстронг. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает агентство Reuters.

Издание утверждает, что похищение произошло рано утром в эквадорской провинции Лос-Риос. В заявлении, опубликованном в социальной сети Х, полиция сообщила, что расследует предполагаемое преступление против бизнесмена.

Вместе с консулом был похищен еще один человек.

«Министерство иностранных дел и развития Соединенного Королевства заявило в своем заявлении, что оно находится в контакте с властями после исчезновения британца, но не подтвердило его личность или место потенциального преступления», — говорится в публикации.

9 августа сообщалось об убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Политика убили тремя выстрелами в голову на митинге в городе Кито. В стране было введено чрезвычайное положение.

Спустя несколько дней сообщалось об убийстве лидера политического движения «Гражданская революция» Педро Брионеса. Досрочные выборы президента в Эквадоре состоялись 20 августа, в результате которых одержал победу представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало.