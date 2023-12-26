Процесс открытия бизнеса ускорят с помощью биометрии

Открыть бизнес можно будет онлайн в рекордно короткие сроки с помощью биометрии. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. Проект называется «Старт бизнеса онлайн». По его словам, ЦБТ также будет работать и над созданием других суперсервисов, которые объединят в себе сразу несколько услуг.

«Подача документов на регистрацию, получение подписи гендиректора и открытие счета юрлица — все три этапа можно будет пройти дистанционно», — заявил Поволоцкий.

Уже сейчас запущен сервис по выпуску бесплатной усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) в мобильном приложении «Госключ» с помощью подтвержденной биометрии, добавил глава ЦБТ.

Благодаря этому можно не выходя из дома совершать десятки юридически значимых действий — от распределения пенсионных накоплений до запрета на регистрационные операции с недвижимостью.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью гендиректора Центра биометрических технологий «Известиям»:

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