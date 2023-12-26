Проход по биометрии в метро четырех городов РФ планируют к запуску в 2024 году
Запуск прохода по биометрии в казанском метро планируется уже в первой половине 2024-го. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. Помимо того, в следующем году сервис внедрят в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре.
«Также у нас в планах Санкт-Петербург и Новосибирск, но они будут чуть позже», — уточнил Поволоцкий.
Центр биометрических технологий обеспечивает сбор, хранение, обработку и проверку биометрических данных, а также занимается разработкой и развитием связанных с этим технологий. Закон, регулирующий предоставление услуг по биометрии, принят 29 декабря 2022-го.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью гендиректора Центра биометрических технологий «Известиям»:
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