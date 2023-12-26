В «Честный знак» добавят цветовую маркировку о содержании соли, сахара и трансжиров

Общественники предлагают информировать покупателей о содержании в продуктах критически значимых пищевых веществ от суточной нормы потребления. Речь идет о сахаре, соли, насыщенных жирных кислотах и так далее. Их объем следует сопровождать цветовой индикацией, для этого используют зеленый, оранжевый и красный.

Общественный совет при Роспотребнадзоре предложил службе включить такую информацию в систему маркировки и демонстрировать ее в приложении «Честный знак». С этим письмом ознакомились «Известия». Избыточное содержании этих веществ в продукции может негативно сказываться на здоровье людей.

Сейчас маркировка актуальна для части пищевых товаров — например, молочной продукции. Но эту идентификацию планируют распространить и на другие продукты, уточнил совет в своем письме. Подобная интеграция фактуры о сахаре, соли и других веществ с цветовыми маркерами в «Честный знак» позволит каждому потребителю при сканировании цифрового кода маркировки получать в приложении дополнительную информацию о продукте. Это позволит людям делать осознанный и правильный выбор в пользу здорового питания, сказано в письме общественников.

«Потребители получат удобные ориентиры по выбору полезной продукции, что позволит снизить потребление вредных веществ и сократить рост неинфекционных заболеваний», сказано в обращении. Тем более такая мера не будет значимой нагрузкой для производителей: им не придется нести дополнительные траты на переоснащение заводов.

Текущие требования к информации о составе пищевой продукции на упаковке являются недостаточными для потребителей, сведения о содержании жиров, соли и сахара без привязки к нормам их потребления не позволяют потребителям полноценно управлять своим рационом, сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

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Норм мотив: продукты сопроводят данными о сахаре, соли и трансжирах