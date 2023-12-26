Wildberries и сервисы «Яндекса» стали тестировать оплату взглядом

Wildberries и сервисы «Яндекса» тестируют оплату взглядом. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. По его словам, организация работает над тем, чтобы технология стала как можно скорее доступна пользователям.

«С Ozon также активно общаемся — рассчитываю, что вскоре выработаем совместное решение», — добавил Поволоцкий.

Решение ЦБТ не требует привязки карты на самой онлайн-площадке, что решает проблему случайных покупок — например, когда дети из аккаунта своих родителей приобретали товары на сотни тысяч рублей, пояснил глава оператора ЕБС. Биоэквайринг позволит полностью исключить такой сценарий.

«Много интересных проектов будет с маркетплейсами — например, мы обсуждаем историю с получением заказов по биометрии», — поделился планами на будущее Владислав Поволоцкий.

Центр биометрических технологий (ЦБТ) — оператор Единой биометрической системы (ЕБС). Организация была создана по указу президента РФ 30 сентября 2022 года. Ее учредители — ПАО «Ростелеком», Минцифры и ЦБ РФ. Компания обеспечивает сбор, хранение, обработку и проверку биометрических данных, а также занимается разработкой и развитием связанных с этим технологий. Закон, регулирующий предоставление услуг по биометрии, принят 29 декабря 2022-го.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью гендиректора Центра биометрических технологий «Известиям»:

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