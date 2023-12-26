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Wildberries и сервисы «Яндекса» стали тестировать оплату взглядом

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Wildberries и сервисы «Яндекса» тестируют оплату взглядом. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. По его словам, организация работает над тем, чтобы технология стала как можно скорее доступна пользователям.

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«С Ozon также активно общаемся — рассчитываю, что вскоре выработаем совместное решение», — добавил Поволоцкий.

Решение ЦБТ не требует привязки карты на самой онлайн-площадке, что решает проблему случайных покупок — например, когда дети из аккаунта своих родителей приобретали товары на сотни тысяч рублей, пояснил глава оператора ЕБС. Биоэквайринг позволит полностью исключить такой сценарий.

«Много интересных проектов будет с маркетплейсами — например, мы обсуждаем историю с получением заказов по биометрии», — поделился планами на будущее Владислав Поволоцкий.

Центр биометрических технологий (ЦБТ) — оператор Единой биометрической системы (ЕБС). Организация была создана по указу президента РФ 30 сентября 2022 года. Ее учредители — ПАО «Ростелеком», Минцифры и ЦБ РФ. Компания обеспечивает сбор, хранение, обработку и проверку биометрических данных, а также занимается разработкой и развитием связанных с этим технологий. Закон, регулирующий предоставление услуг по биометрии, принят 29 декабря 2022-го.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью гендиректора Центра биометрических технологий «Известиям»:

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