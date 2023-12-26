Сержант Кирилл Шухраев с группой военнослужащих обеспечивал боевую охрану колонны, доставляющей боеприпасы для батальонной тактической группы российских войск в район активного ведения боевых действий. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации во вторник, 26 декабря, рассказали в Минобороны.

В ходе марша в заданный район сержант Шухраев обнаружил вооруженную группу украинских боевиков, готовящих засаду, и решил атаковать врага первым. Он вместе с группой совершил маневр и вышел в тыл боевиков. Застигнув противника врасплох, российские военные уничтожили часть живой силы и технику боевиков. Неприятель, понеся значительные потери, спешно покинул поле боя.

Смелые и решительные действия сержанта Шухраева позволили сорвать готовящуюся в отношении российских войск диверсию и обеспечили прибытие колонны в заданный район без потерь.

Тем временем младший сержант Дмитрий Суртаев в составе штурмовой группы вытеснял противника с занимаемых позиций. Продвигаясь по заданному маршруту, он обнаружил вооруженных боевиков, которые готовили засаду на пути следования российских войск.

Суртаев доложил командованию о ситуации. Решено было дать бой врагу. Младший сержант одним из первых вступил в бой и на рубеже атаки со своими подчиненными нанес существенный урон неприятелю. В ходе боя Суртаев получил ранение, однако, самостоятельно оказав себе первую помощь, продолжил битву.

Понеся невосполнимые потери, украинские националисты бежали с поля боя. Благодаря грамотным действиям младшего сержанта Суртаева и слаженной боевой работе его подчиненных противник и оборудованные им позиции были уничтожены без потерь с российской стороны.

Днем ранее, 25 декабря, в Минобороны рассказали, как стрелок-санитар «Барс» Илья Алексеенко во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону российских войск спас жизнь раненому боевому товарищу. Он эвакуировал его в безопасное место и оказал первую медицинскую помощь, несмотря на интенсивный обстрел противника.

18 декабря корреспондент «Известий» Денис Кулага показал систему окопов и траншей российских военных. Тогда же он отметил, что противник не обладает тем же преимуществом, поскольку планировал взять территорию с наскока и не подготовил заранее оборонительную линию. Журналист также обратил внимание, что военные РФ часто подходят к противнику аккуратно, чтобы «не побеспокоить».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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