Министерство обороны России в понедельник, 25 декабря, рассказало о новых героических поступках и подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые не боятся рисковать жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

В военном ведомстве сообщили, что стрелок-санитар «Барс» Илья Алексеенко во время попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону российских войск спас жизнь раненому боевому товарищу, эвакуировав его в безопасное место и оказав первую медицинскую помощь, несмотря на интенсивный обстрел противника.

После этого Алексеенко вернулся на позиции и уничтожил группу военных ВСУ, попытавшихся скрытно подобраться с фланга к позициям пулеметного расчета ВС РФ. Решительные и смелые действия российского стрелка-санитара позволили удержать занимаемые рубежи и дать серьезный отпор противнику.

Кроме того, ведомство отметило заслуги заместителя командира батальона, майора Ивана Чукаева, который руководил обороной ВС России в районе тактически значимого населенного пункта.

Майор Чукаев во время артиллерийских ударов и диверсионной атаки ВСУ, рискуя жизнью, бросился прямо в огонь и лично вывел из-под огня три единицы техники российских солдат, в том числе машину закрытой спутниковой связи, без которой бы не удалось осуществлять управление подразделением.

Как уточняет Минобороны РФ, точными выстрелами военного из ручного гранатомета три единицы бронетехники противника были уничтожены, а благодаря самообладанию Чукаева атака ВСУ была успешно отбита, избежав при этом потерь среди личного состава российских войск.

24 декабря стало известно, что ВС РФ уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и Crotale-NG на аэродроме в Хмельницкой области Украины. Также были поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр.

Накануне сообщалось, что ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек на южнодонецком направлении. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что российскими военными были сорваны сразу четыре попытки украинской армии осуществить ротацию бойцов в районах Новодонецкого в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

21 декабря начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска расширяют зоны контроля на всех направлениях в ходе проведения СВО. По его словам, российские военнослужащие решительно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют задачи. Герасимов отметил, что в этом году основной задачей ВС России было отражение контрнаступления ударной группировки украинской армии, основу которой составляли бригады, подготовленные западными странами.

Ранее, 19 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты», и указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

До этого, 18 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал систему окопов и траншей российских военных. Тогда же он отметил, что противник не обладает тем же преимуществом, поскольку планировал взять территорию с наскока и не подготовил заранее оборонительную линию. Журналист также обратил внимание, что военные РФ часто подходят к противнику аккуратно, чтобы «не побеспокоить».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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