Петербургский СКА обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в понедельник, 25 декабря, в Москве.

У гостей голами отметились Михаил Воробьев, который оформил дубль (20-я и 51-я минуты), и Брендан Лайпсик (39-я). У «Динамо» забили Эрик О'Делл (48-я) и Игорь Ожиганов (58-я), пишет «Спорт-Экспресс».

Таким образом, СКА обошел «Торпедо» и занял четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» — на втором месте.

Для «Динамо» это первое поражение в последних пяти матчах. В следующий раз оно выступит против тольяттинской «Лады» 28 декабря. СКА сыграет в гостях с ЦСКА 27 декабря.

Ранее, 23 декабря, СКА проиграл «Торпедо» в матче КХЛ со счетом 1:3. Открыл счет матча в начале второго периода нападающий СКА Василий Глотов.

До этого, 21 декабря, СКА обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет – КХЛ со счетом 6:2, одержав третью победу подряд в этом сезоне.