Врач оценил влияние живых новогодних елей на здоровье

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов высказался о влиянии живых новогодних елок на здоровье человека.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 25 декабря, специалист отметил, что часто любителей живых елей пугают живущими в хвое насекомыми, однако бояться этого не стоит: грибы и другие микроорганизмы, паразитирующие на хвойных, обитают в пределах лесной экосистемы. Угрозу они представляют только для самих деревьев.

Терапевт добавил, что аллергия на хвою также развивается резко, несмотря на устоявшееся мнение. Между тем он напомнил, что наукой не подтверждено содержание в живой хвое фитонцидов, обладающих антибактериальным эффектом и оказывающие успокаивающее действие. Также особой пользы для здоровья не несет и аромат хвои.

«Если вы решили украсить дом к празднику живой елью, то не стоит ждать от нее особой пользы или вреда для здоровья», — заключил Алентов.

24 декабря сообщалось, что американские ученые из Национального института стандартов и технологий (NIST) провели исследование и выяснили, что живые новогодние елки могут принести в дом пары формальдегида. По словам специалистов, монотерпены от дерева вступают в реакцию с озоном, из-за чего в воздухе появляется формальдегид и другие химически активные вещества. Между тем, по мнению ученых, беспокоиться не о чем: концентрация формальдегида в результате эксперимента оказалась в 20–30 раз ниже его среднего содержания в жилых домах, сообщает телеканал «360». Но лучше всего «выветрить» дерево на балконе в течение трех дней перед установкой.

18 декабря руководитель Центра сертификации «Ростест Урал» Екатерина Курбатова в беседе с Pravda.Ru призвала при выборе искусственной елки обращать внимание на материал, из которого она изготовлена, чтобы обеспечить безопасность и качество изделия. Самая безопасная искусственная елка должна быть выполнена из огнестойких и экологически чистых материалов, таких как ПВХ, леска и литая хвоя. Помимо этого, важно обратить внимание на наличие сертификата качества, подтверждающего безопасность и экологическую чистоту изделия.

16 декабря руководитель Богородского районного лесничества Иван Анурин рассказал телеканалу «Звезда» рассказал, что любой гражданин РФ имеет право обратиться в ближайшее районное лесничество, чтобы законно срубить елку, при себе нужно иметь паспорт и ИНН-номер. Он обратил обратить внимание на то, что рубка проводится только у линий электропередач, противопожарных разрывов, на дорогах, просеках, где в дальнейшем эти деревья всё равно будут спилены.

На сегодняшний день административный штраф за незаконную рубку составляет 4 тыс. рублей, если ущерб будет превышать 5 тыс. рублей, это уже приведет к уголовному делу.

Ранее в Москве установили новогоднюю ель на Соборной площади Кремля. Как отмечает сайт kp.ru, это ель высотой 25 м и диаметром ствола 60 см. Дерево росло в подмосковном поселке Фряново. Как сообщили эксперты Рослесинфорга, его возраст около 84 лет. 13 декабря ее доставили в Кремль, а нарядили 22 декабря 2023 года.

Также в декабре в столице выбрали адреса для пунктов приема новогодних елок. Голосование, посвященное акции «Елочный круговорот», проходило на портале «Активный гражданин». В топ самых активных округов в этом голосовании вошли Восточный (15%), Северо-Восточный (14%), Южный (13%), Юго-Восточный (12%) и Юго-Западный (11%) административные округа, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, традиционная акция по сбору елей, пихт и сосен стартует в Московском зоопарке с 28 декабря. Хвойные деревья украсят вольеры животных, а также послужат им в качестве лакомства и игрушек. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова уточнила, что передать елку, пихту или сосну в дар могут только компании. От частных лиц деревья приниматься не будут из-за риска травм у животных из-за оставшихся на елках украшений.