6 января — Рождественский сочельник: что это за праздник

Накануне Рождества православные христиане отмечают сочельник. Это день подготовки к церковному торжеству, который принято проводить в посте и радостном предвкушении светлого праздника. О том, какие традиции с ним связаны и как правильно поститься, читайте в материале «Известий».

Сочельник в 2024 году — какого числа

Русская православная церковь придерживается юлианского календаря, поэтому в России сочельник отмечают 6 января. В 2024 году он приходится на субботу. В католической традиции Рождество празднуют почти на две недели раньше, поэтому сочельник выпадает на 24 декабря.

Сочельник в 2024 году — что это за праздник

Сочельником называют дни накануне Рождества Христова и Крещения. До IV века нашей эры эти торжества отмечали в один день. Примерно в это же время был окончательно сформирован канон празднования Рождества. В современной церковной практике в сочельник проводят особенное богослужение, в которое входят Царские (Великие) часы, великая вечерня и литургия Василия Великого.

По мнению некоторых исследователей, название «сочельник» происходит от слова «сочиво». Это традиционное постное блюдо из вареного риса или пшеницы с добавлением меда и орехов. Его вкушают в сочельник после литургии, которая соединяется с вечерним богослужением.

В Рождественский сочельник верующие вспоминают евангельский сюжет о поклонении волхвов Младенцу Иисусу. По легенде, восточные мудрецы увидели на небе яркую звезду, возвестившую о рождении Сына Божьего, и пошли на ее свет. Звезда двигалась впереди, указывая им путь, пока не остановилась над домом, где Дева Мария находилась со своим новорожденным ребенком.

Войдя, волхвы склонили головы и принесли младенцу дары: золото, ладан и смирну. У каждого подарка было свое значение. Золото принесли Христу как царю, ладан — как Богу, а смирну — как человеку на погребение.

Сочельник в 2024 году — пост

В сочельник завершается 40-дневный Рождественский пост, который начался 28 ноября. По традиции его соблюдают до «первой звезды». Под этим подразумевается как реальное появление звезд на небе, так и момент, когда после литургии в центр храма выносят свечу, символизирующую Вифлеемскую звезду. Многие верующие в сочельник вкушают пищу только один раз, после богослужения. Считается, что более строгий пост готовит человека к грядущему празднованию.

При этом священнослужители отмечают, что пост следует соблюдать по мере своих возможностей. Например, если человек болен, ему необходимо ориентироваться на предписания врача и график приема лекарств. В случае если у верующего нет возможности воздержаться от пищи из-за работы или других жизненных обстоятельств, он может просто сократить количество потребляемых в день торжества калорий.

Сочельник в 2024 году — богослужения

В сочельник в храмах проводятся торжественные богослужения: Царские часы, великая вечерня и литургия Василия Великого. Также во время них читаются рождественские паремии — отрывки из Священного Писания о рождении Иисуса. Завершается служба символическим восхождением на небо Вифлеемской звезды — на середину храма выносят свечу, перед которой поются тропарь и кондак Рождества.

Если сочельник выпадает на субботу или воскресенье, как это произойдет в 2024 году, порядок проведения богослужений меняется. Царские часы переносятся на пятницу, а непосредственно в сочельник служат литургию Иоанна Златоуста.

Сочельник в 2024 году — традиции

После богослужения верующие собираются за праздничным столом с родственниками и друзьями. Традиционным угощением в этот день является сочиво. Считается, что в основе его приготовления лежит древний ритуал, согласно которому человек, принявший крещение, вкушал мед как символ сладости духовных даров. При этом зерно, которое используется в сочиве, обозначает будущее воскрешение.

На Руси к праздничному ужину в сочельник готовили 12 постных блюд — по одному на каждого апостола. К столу подавали овощные салаты, запеченную рыбу, соленья, постные пироги, орехи. Также хозяйки готовили взвар из сухофруктов и кисель. К трапезе приступали вечером, после появления первой звезды на небе. В первую очередь каждый гость пробовал сочиво, а потом переходили к другим блюдам.

Также существовала традиция класть под скатерть сено, отсылающее к яслям, в которых родился Иисус. В некоторых деревнях сено также ставили в красный угол (место, в котором стояли иконы). После праздничного ужина каждый подходил к нему и выдергивал соломинку. По ее длине и толщине судили, каким будет урожай в следующем году.

Гадания — одна из народных традиций сочельника. Несмотря на то что подобные ритуалы запрещались церковью, жители деревень всё равно стремились заглянуть в будущее. Так, незамужние девушки гадали на суженного с помощью различных предметов: колец, зеркал, воска, валенок. Одни хотели знать, каким будет будущий жених, другие — сколько детей у них родится. Семейные люди, занятые земледелием, гадали в основном на урожай.

К древним традициям сочельника также относится колядование. Это обряд, во время которого дети ходили по ближайшим домам и пели песни, прославляющие Христа и Богородицу. За это юных исполнителей награждали сладостями и монетками. В некоторых регионах этот обычай сохраняется по сей день.

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