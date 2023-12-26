Финансовый советник рассказала, как грамотно копить деньги

Деньги играют важную роль в жизни любого человека и имеют долгосрочное влияние на финансовое состояние, считает финансовый советник Елена Хлебникова. Эксперт рассказала «Известиям» 26 декабря, как можно грамотно откладывать денежные средства и инвестировать их так, чтобы обеспечить себе достойную жизнь после выхода на пенсию.

«Первым шагом в понимании финансов и умении правильно откладывать деньги — это понять, как они работают. Деньги можно рассматривать как инструмент, который может быть использован для создания дополнительных источников дохода. Классическое, надоевшее, но тем не менее максимально работающее правило: какой-то процент от своего дохода откладывайте на сберегательный счет или вкладывайте в инвестиционные инструменты», — отметила Хлебникова.

Она порекомендовала откладывать 10% от своего дохода. По ее мнению, в итоге за некоторое время может накопится хорошая сумма денежных средств.

Финансовый советник подчеркнула, что следует понять, какие есть финансовые цели.

«Определите ваши финансовые цели. Сколько денег вам нужно иметь для комфортной жизни после выхода на пенсию? Рассчитайте, сколько вы должны накопить, чтобы достичь этих целей. Учитывайте прогнозируемые расходы на здоровье, жилье и повседневные расходы. Определите срок, в течение которого вы хотите достичь этих целей, и рассчитайте необходимую сумму накоплений», — объяснила эксперт.

По ее словам, в идеале следует стремиться сформировать такую сумму капитала, которую можно будет вложить в консервативный инструмент, например, на банковский депозит или банковский накопительный счет. Человек может достигнуть финансовой свободы тогда, когда сумма его ежемесячного пассивного дохода будет равняться сумме расходов каждый месяц, добавила она.

«Одним из самых эффективных способов откладывать деньги является создание автоматических отложений. Это означает, что каждый месяц определенная сумма денег будет автоматически отправляться на ваш накопительный счет или инвестиционный счет. Такой подход помогает вам сохранять финансовую дисциплину и регулярно откладывать деньги, несмотря на возможные финансовые трудности», — уточнила финансовый советник.

Средства, которые выделяются из ежемесячного дохода, автоматически могут пополнять пенсионные и накопительные счета, трастовые инструменты.

Помимо обычного накопительного счета можно рассмотреть возможности инвестирования. Для этого нужно исследовать различные инструменты, такие как акции, облигации или фонды инвестиций, разобраться в их особенностях. При этом эксперт посоветовала распределить инвестиции по различным активам с разными уровнями риска, чтобы снизить риск и увеличить потенциальную доходность.

«Финансовая грамотность играет ключевую роль в откладывании денег и инвестировании. Постоянно обучайтесь и развивайтесь в этой области, чтобы принимать информированные решения о ваших финансах. Прочитайте книги, посетите семинары, изучите успешные стратегии инвестирования, чтобы лучше понять, как работают деньги и как получить максимальную отдачу от своих инвестиций», — рекомендовала Хлебникова.

Также она посоветовала изучить работу кредитов и кредитного плеча и использовать этот рычаг для формирования своего капитала. Так, по ее мнению, если у человека есть возможность приобрести недвижимость, то выгодно будет воспользоваться ипотечным плечом.

«На горизонте времени за счет инфляции эта переплата становится ничтожной. Но в моменте вы не лишаетесь массы денег, которую можно использовать в других инструментах. Например, вместо одной квартиры за полную стоимость можно приобрести две квартиры с ипотечным плечом, создав резерв на первый год для погашения ипотечных платежей», — добавила она.

Подводя итог, финансовый советник подчеркнула, что откладывание денег и грамотное инвестирование — ключевые шаги, чтобы не полагаться только на государственную пенсию и обеспечить себе достойную жизнь после выхода на пенсию.

Ранее, 11 декабря, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов рассказал, что самый простой и эффективный вариант вложения денег — открытие депозита в банке.