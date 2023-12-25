Кому положена 13-я зарплата и когда ее начислят

В конце года некоторые компании выплачивают своим работникам дополнительную премию — так называемую 13-ю зарплату. Таким образом работодатели поощряют своих сотрудников, отмечая их трудовые заслуги. «Известия» рассказывают, кому положена премия и когда ее выплачивают.

Что такое 13-я зарплата

Понятие 13-й зарплаты в Трудовом кодексе РФ не закреплено. Выплата подобного рода остается полностью на усмотрение руководителя. Некоторые работодатели заменяют денежное вознаграждение на дополнительные льготы для своих сотрудников. Условия поощрения закрепляются в индивидуальном договоре.

Кому положена 13-я зарплата

Работодатель также самостоятельно определяет, каким категориям работников назначается 13-я зарплата. В одних компаниях премию получает весь коллектив, в других — лишь сотрудники, занимающие определенные должности.

Некоторые компании при назначении дополнительного поощрения ориентируются на производственные показатели, и премию получают только наиболее отличившиеся сотрудники. Для других работодателей критерием для назначения 13-й зарплаты становится срок, который сотрудник проработал на компанию.

В индивидуальном договоре также прописываются основания для лишения премии. 13-ю зарплату могут не перечислить при невыполнении плана или нарушения трудовой дисциплины.

Кроме того, если финансовое положение компании нестабильно, руководство может принять решение о сокращении или отмене дополнительных выплат, включая 13-ю зарплату.

Размер 13-й зарплаты

Как и прочие условия, размер премии работодатель определяет самостоятельно. Как правило, премия выплачивается в размере среднегодовой зарплаты за месяц или части оклада. Кроме того, размер 13-й зарплаты может быть фиксированным, например, в виде процента от годового оклада. В некоторых случаях компания может комбинировать различные варианты расчета.

Когда приходит 13-я зарплата

Начисление премии происходит после формирования отчетности в конце года. Как правило, 13-ю зарплату выплачивают перед Новым годом. В некоторых случаях она приходит в дату зачисления аванса, а в других оформляется как отдельная выплата. Более точные сроки лучше уточнять у работодателя.

Компания может выплатить 13-ю зарплату и в январе или даже распределить премию по нескольким месяцам.

13-я пенсия — что это такое, существует ли в России

Уже несколько лет в России обсуждается возможность введения 13-й пенсии по аналогии с заработной платой. Инициатива предполагает получение пенсионерами увеличенных выплат в преддверии Нового года. Однако сейчас такой механизм не действует из-за особенностей формирования пенсий — выплата основывается на страховых взносах работника и резерв на выплату 13-й пенсии не предусмотрен.

Ранее «Известия» рассказали читателям, когда российские пенсионеры получат выплаты за январь.