Пенсии в декабре 2023 года — когда и сколько придет на карты россиянам
Перед Новым годом в графике выплат пенсий и социальных пособий часто происходят подвижки. Как правило, изменения касаются получателей выплат, которые пользуются картами кредитных организаций. «Известия» рассказывают читателям, когда ожидать начисления пенсий в декабре 2023 года.
Пенсии в декабре 2023 года — когда выплатят
В Социальном фонде России сообщили, что в декабре получатели пенсий получат выплату за январь досрочно. Речь идет о тех, кому деньги приходят 5-го или 10-го числа.
Так, до 28 декабря россиянам, которые получают средства на банковские карты, придет пенсия за январь. При этом тем пенсионерам, которые получают деньги через почту, выплату оформят уже в январе.
Выплаты в декабре 2023 года — когда ожидать
Кроме пенсий, досрочно придут и многие выплаты за январь. До 28 декабря на карты россиян перечислят детские выплаты, пособия для военных и членов их семей, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.
То же касается и других соцвыплат — по инвалидности, ветеранам, Героям СССР и России, Героям Труда, «чернобыльцам», почетным донорам и другим получателям.
Ранее в этот же день юрист Вадим Виноградов рассказал россиянам, кому ожидать повышения зарплат в январе.