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Во Франции указали на рост российской экономики вопреки санкциям

L’Express: экономика РФ развивается быстрее европейской вопреки санкциям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Коньков Сергей
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Российская экономика растет быстрее европейской, несмотря на санкции, конфликт на Украине и противостояние РФ с Западом. Об этом заявил глава международной редакции журнала L'Express Шарль Аке в комментарии на YouTube-канале издания.

«Российская экономика растет, и растет даже быстрее, чем экономика еврозоны», — указал он, добавив, что промышленное производство страны увеличилось на 7,5%.

Кроме того, Аке отметил, что российское население поддерживает позицию президента РФ Владимира Путина по проведению специальной военной операции.

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Ранее в этот день глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика смогла устоять в условиях санкций благодаря ее рыночному характеру и бизнесу, который быстро смог адаптироваться. При этом не стоит думать, что экономике РФ «море по колено», подчеркнула она, добавив, что нужно быть готовыми к усилению санкционного давления.

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что запас прочности экономики РФ достаточный не просто для того, чтобы уверенно чувствовать себя, но и для того, чтобы идти вперед. По его словам, такой запас обеспечен высокой консолидацией российского общества и устойчивостью финансово-экономической системы страны.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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