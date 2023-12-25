Набиуллина прокомментировала присвоение ей статуса «разрушитель года»

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отреагировала на присуждение ей изданием Politico статуса «разрушитель года», отметив, что ЦБ продолжит вести политику, нацеленную на сохранение устойчивого финансового сектора. Об этом она заявила 25 декабря в беседе с РБК.

На вопрос о том, согласна ли она с присвоенным ей американским изданием статусом, Набиуллина сказала, что ей сложно прокомментировать данный вопрос.

«Центральный банк вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики», — сказала она

По словам главы ЦБ, российская экономика быстро перестроилась в условиях санкций за счет ее рыночного характера и бизнеса, который быстро адаптировался. Однако думать, что теперь экономике РФ «море по колено», не стоит, указала она.

«Надо быть готовыми к усилению санкционного давления. Мы смогли на основные вызовы ответить, если говорить про финансовый сектор, но и в финансовом секторе есть проблемы, которые не до конца решены, в том числе трансграничные платежи», — подчеркнула Набиуллина.

Среди других проблем и вызовов председатель ЦБ назвала доверие к финансовому рынку, а также поддержание темпов развития инноваций и технологий.

Politico присвоило Набиуллиной статус «разрушитель года» в конце ноября за вклад в усиление российской экономики, несмотря на старания Запада. Издание указало, что главный банкир России «смогла предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, направленных на истощение казны Кремля».

14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что запас прочности экономики РФ достаточный не просто для того, чтобы уверенно чувствовать себя, но и для того, чтобы идти вперед. По его словам, такой запас обеспечен высокой консолидацией российского общества и устойчивостью финансово-экономической системы страны.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.