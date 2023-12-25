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В Совфеде оценили возможность признания новых границ США

Сенатор Климов: Россия ответит США, если расширение границ заденет ее интересы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sebastian Grote
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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что возможность признания Россией новых границ США на континентальном шельфе зависит от профильных министерств и ведомств.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 25 декабря, сенатор отметил, что если это расширение границ будет задевать интересы России, то ответ найдется.

«Если что-то будет задевать наши суверенные интересы, ответ будет пропорциональным тем вызовам, которые могут возникнуть», — подчеркнул Климов.

По его словам, в Штатах поняли, что мир резко меняется, потому захотели обзавестись собственной кормовой ресурсной базой вблизи от своих территорий. В США понимают, что будет сложнее добывать ресурсы на расстоянии.

«Но при всем при том никому не позволено переступать наши национальные интересы», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что амбиции США могут идти вразрез с национальными интересами целого ряда их сателлитов в этом тихоокеанском бассейне.

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Ранее 25 декабря российский сенатор Константин Косачев заявил, что мир не может признать новые границы США на континентальном шельфе в Арктике, поскольку руководство страны сделало это «в грязную» с международно-правовой точки зрения.

24 декабря глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов в беседе с НСН исключил конфликт России и США в Арктике. По его словам, у РФ самый сильный ледокольный флот на этой территории.

«Если говорить по Арктической окружности, то нам принадлежит 64%. Военных угроз никаких нет», — отметил Харитонов.

Накануне Харитонов заявил, что расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике недопустимо и может повлечь за собой усиление напряженности. Прежде всего, по его словам, следует доказать геологическую принадлежность этих территорий, как в свое время сделала Россия, пишет сайт kp.ru. Также парламентарий напомнил, что США не ратифицировали Конвенцию по морскому праву, отмечает телеканал «Звезда».

В тот же день председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что поступившие сообщения о притязаниях США на континентальный шельф в Арктике являются провокацией.

Тогда же зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов сообщил, что притязания США на континентальный шельф в Арктике требуют от России поведенческой линии «с опорой на собственные интересы».

Ранее 24 декабря США сообщили о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Площадь территории достигает 2 млн кв. км, что вдвое больше Калифорнии. Таким образом, Вашингтон сможет претендовать на потенциально богатое ресурсами морское дно.

Между тем, это зона растущего стратегического значения, на которую также имеют претензии Канада и Россия.

В Госдепе отметили, что определенные границы «не создают территориальных споров с Россией», однако они потребуют урегулирования с Канадой и Японией, сообщает РИАМО.

11 декабря президент России Владимир Путин заявил, что освоение арктических территорий станет для страны приоритетным. Он отмечал, что в перспективе регион обладает огромными экономическими возможностями, сообщает телеканал «360». Кроме того, с Арктикой связаны укрепление российского энергетического потенциала, расширение логистики и обеспечение обороны.

В октябре посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов отметил, что заявление главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра о готовности к конфликту с Россией в Арктике — попытка обосновать присутствие альянса в регионе, пишет RT.

Арктический совет был создан в 1996 году для решения вопросов Арктики, в него вошли восемь приарктических стран. В 2022 году, после начала спецоперации РФ по защите Донбасса, эти страны отказались сотрудничать с Россией в знак протеста.

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