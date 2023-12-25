Путин участвует в церемонии подъема флагов на новых кораблях ВМФ РФ

Президент РФ Владимир Путин 25 декабря принимает участие в церемонии подъема военно-морских флагов на кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота (ВМФ), один из них — фрегат «Адмирал Головко». Она проходит на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

Также в формате видеоконференции глава государства участвует в церемонии подъема военно-морских флагов на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин». Все три корабля успешно прошли государственные испытания и приняты на службу в ВМФ России.

«В соответствии с морской доктриной мы продолжаем работу по серийному производству и плановым поставкам в ВМФ современных кораблей», — указал российский лидер.

После соответствующего разрешения президента РФ флаги на кораблях были подняты. Путин поздравил военных моряков и корабелов со знаменательным событием и пожелал им по традиции семи футов под килем.

Многоцелевой надводный фрегат «Адмирал Головко» построен на «Северной верфи» по заказу ВМФ России, чтобы вести боевые действия в дальней и ближней морских зонах, а также участвовать в решении задач мирного времени во всех зонах, включая океанскую. Фрегат способен поражать надводные корабли и суда, искать и уничтожать подводные лодки противника, а также поражать наземные цели в глубине территории неприятеля, на побережье и островах.

«Наро-Фоминск» — проект 21631 «Буян-М» — представляет собой малый ракетный корабль, который был спроектирован в АО «Зеленодольское ПКБ». Основными требованиями к кораблю были высокая мореходность и возможность его прохождения на незначительных глубинах северной части Каспийского моря и дельты реки Волги, что и удалось обеспечить конструкторам за счет использования водометных движителей.

«Лев Чернавин» был заложен в июле 2020 года и построен на Средне-Невском судостроительном заводе Санкт-Петербурга, чтобы обеспечивать противоминную защиту в составе корабельной тральной группы или с другими силами, а также средствами противоминной обороны в прибрежных и ближних морских зонах.

Ранее, 19 декабря, главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов сообщил, что все российские военные флоты находятся в состоянии боевой готовности, перед ними в 2024 году поставлены масштабные задачи. Говоря о пополнении флотов новой техникой, он сообщил, в частности, что уже в начале года планируется принять в состав ВМФ еще один ледокол, многофункциональные суда, суда снабжения.

Ранее, 11 декабря, Путин принял участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках «Красноярск» и «Император Александр III». Тогда глава государства подчеркнул, что в ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со стапелей судостроительного комплекса «Севмаш» должны быть спущены на воду и переданы ВМФ РФ еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А».

13 декабря британская газета Daily Express написала о том, что президент России за последнее время значительно модернизировал Военно-морской флот РФ. Издание привело в пример российский атомный подводный крейсер «Император Александр III», который несет на себе 16 межконтинентальных ракет, и атомную подводную лодку «Красноярск», которая оснащена ядерными крылатыми ракетами и торпедами.