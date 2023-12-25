Врач назвал способы бросить курить

Курение — это одна из разновидностей наркомании, при которой человек зависим от сигарет как психологически, так и физически. О том, почему так сложно бросить курить и как это можно сделать, «Известиям» 25 декабря рассказал врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов.

Как отметил эксперт, помимо того что курение вызывает зависимость, многие начинают курить, повторяя за друзьями и коллегами.

«Наш организм «считывает» это как принадлежность к группе, и от этого ему уже сложно отказаться на подсознательном уровне. Поэтому при работе с пациентом важно выяснить, что для него значит курение. Этот момент играет важную роль на пути к отказу от курения, его нельзя игнорировать, поэтому избитая стратегия «курение — это плохо» просто-напросто не сработает», — объяснил Алентов.

Кроме того, курение — это повторяющееся действие. Наш мозг любит устойчивые повторения, закрепляет их, и совершенно необязательно даже, чтобы это действие имело рациональный смысл. Поэтому мозгу сложно отказаться от этого привычного ритуала, добавил врач.

Важно знать, что просто заставлять себя не брать в руки сигарету — не выход.

«Курильщик останется курильщиком, сколько бы он себя не сдерживал: день, месяц или даже год. Важно, чтобы человек не хотел курить. Когда желание не курить становится больше желания курить, именно в этот момент курение и заканчивается. Мотивация может быть разная. Например, экономия, страх смерти или опасения за свое здоровье. Конечно, лучше не дожидаться серьезных последствий для здоровья и отказаться от курения как можно скорее», — добавил Алентов.

По его словам, лучше всего работает осознанный подход, когда человек совместно с врачом или консультантом по отказу от курения, а иногда и с психотерапевтом, попробует разобраться, что для него значит курение, с одной стороны, и чем курение мешает — с другой.

«Зависимость от сигарет имеет два основных аспекта: физиологический и психологический. Важно определить, насколько выражен каждый из них для конкретного человека. Подход к отказу от курения — индивидуальный. Способ, который помог одному человеку, может быть бесполезным для другого», — отметил специалист.

На пути к отказу от курения может помочь способ не докуривать сигарету до конца, только удовлетворив самую сильную тягу к никотину, что уже позволяет начать снижать уровень зависимости. Отказываться легче, если в этот момент постараться приобрести какие-то другие привычки, например, новое хобби или спорт. Также помогает окружение себя информацией про вред курения, про опыт людей, которые смогли отказаться от этой привычки. Есть приложения на телефон, которые поддерживают человека в этот непростой для него период, обратил внимание врач.

«Организму без разницы, откуда брать никотин, поэтому в процессе отказа может помочь никотинзамещающая терапия. Лучше всего применять комбинированную, когда используется одновременно два ее вида, например никотиновый пластырь и дополнительно к нему спрей с никотином либо никотиновая жевательная резинка. Также есть средства, снижающие тягу к курению, но применение данной группы препаратов обязательно стоит предварительно обсудить с врачом», — подытожил Алентов.

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