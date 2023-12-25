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Военный эксперт заявил о признании Польшей поражения Украины на поле боя

Эксперт Дандыкин: Польша не хочет быть вторым эшелоном в конфликте на Украине
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Польша не желает быть вторым эшелоном в конфликте на Украине, устроенном США. Об этом в беседе с «Известиями» 25 декабря заявил ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Ранее в понедельник бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак сказал изданию Gazeta Wyborcza, что Украина уже не сможет вернуть под свой контроль утраченные в результате конфликта территории. Кроме того, Киев не способен провести второе контрнаступление ввиду отсутствия ресурсов.

«Трезвый голос военных подсказывает, что поляки не хотят быть вторым эшелоном в авантюре, которую затеяли американцы по отношению к России для того, чтобы нести поражение руками прокси. Польша находится на поле боя, она тоже член НАТО и оценивает обстановку. Всем очевидно, что дела плохи и по заявлениям на пресс-конференции [президента Украины Владимира] Зеленского, и по смущению в самой главной стране-выгодополучателе США», — отметил Дандыкин.

Он добавил, Польше очевиднее, чем другим странам Запада, что у Киева истощены все ресурсы.

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В конце ноября сенатор от Республиканской партии США Рэндал Пол заявил, что Украине не удастся вернуть контроль над Крымом. Киеву стоило согласиться на нейтральный статус еще в прошлом году, потому что это была единственная возможность завершения спецоперации, указал он.

Ранее, 24 ноября, агентство Bloomberg сообщило, что число украинцев, которые готовы пожертвовать территориями ради мира с Россией, растет. Отмечалось, что за год ситуация на поле боя для Киева почти не изменилась и украинские власти разочарованы, что их союзники недооценили мощь российских линий обороны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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