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Россиянин получил от авиакомпании 84 тыс. рублей за отмену рейса в 2020 году

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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Роспотребнадзор помог россиянину взыскать более 80 тыс. рублей с авиакомпании, отменившей рейс на Бали в период пандемии COVID-19 в 2020 году. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По информации Роспотребнадзора, гражданин купил в тот период билеты для себя и супруги по маршруту Москва – Денпасар. Вылет должен был состояться в апреле 2020 года, однако его отменили в связи с распространением коронавируса. Потребитель попытался вернуть уплаченные средства на сумму в 81,8 тыс. рублей, но перевозчик проинформировал его о возможности сделать это лишь спустя три года с даты отправления рейса, согласно постановлению правительства РФ.

«По истечении трех лет потребитель вновь обращается в адрес компании с требованием вернуть деньги, но получает отказ. Последняя претензия гражданина к авиакомпании вовсе осталась без ответа. Тогда сотрудники Роспотребнадзора обратились к мировому судье с исковым заявлением в защиту нарушенных прав потребителя. В результате суд взыскал с компании в пользу потребителя 84 179 рублей», — говорится в сообщении.

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Главе авиакомпании уже вынесено представление прокуратуры

Ранее, 22 декабря, Федеральная антимонопольная служба сообщила, что после ее рекомендации авиакомпании снизили цены на билеты на Новый год. Рекомендация была сделана на основе мониторинга минимальной стоимости авиабилетов экономкласса, в том числе в новогодние праздничные дни, по более чем 330 наиболее востребованным маршрутам. В результате стоимость билетов была снижена на 7–39%.

До этого, 30 ноября, ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Победа», признав необоснованной взимаемую с пассажиров плату в 5 тыс. рублей за операции по изменению условий договора воздушной перевозки пассажира — корректировку ФИО или данных документа при посадке в самолет. Службы пришла к выводу, что в действиях авиакомпании содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением.

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