Россиянин получил от авиакомпании 84 тыс. рублей за отмену рейса в 2020 году

Роспотребнадзор помог россиянину взыскать более 80 тыс. рублей с авиакомпании, отменившей рейс на Бали в период пандемии COVID-19 в 2020 году. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По информации Роспотребнадзора, гражданин купил в тот период билеты для себя и супруги по маршруту Москва – Денпасар. Вылет должен был состояться в апреле 2020 года, однако его отменили в связи с распространением коронавируса. Потребитель попытался вернуть уплаченные средства на сумму в 81,8 тыс. рублей, но перевозчик проинформировал его о возможности сделать это лишь спустя три года с даты отправления рейса, согласно постановлению правительства РФ.

«По истечении трех лет потребитель вновь обращается в адрес компании с требованием вернуть деньги, но получает отказ. Последняя претензия гражданина к авиакомпании вовсе осталась без ответа. Тогда сотрудники Роспотребнадзора обратились к мировому судье с исковым заявлением в защиту нарушенных прав потребителя. В результате суд взыскал с компании в пользу потребителя 84 179 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее, 22 декабря, Федеральная антимонопольная служба сообщила, что после ее рекомендации авиакомпании снизили цены на билеты на Новый год. Рекомендация была сделана на основе мониторинга минимальной стоимости авиабилетов экономкласса, в том числе в новогодние праздничные дни, по более чем 330 наиболее востребованным маршрутам. В результате стоимость билетов была снижена на 7–39%.

До этого, 30 ноября, ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Победа», признав необоснованной взимаемую с пассажиров плату в 5 тыс. рублей за операции по изменению условий договора воздушной перевозки пассажира — корректировку ФИО или данных документа при посадке в самолет. Службы пришла к выводу, что в действиях авиакомпании содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением.