ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Победа». Об этом «Известиям» сообщили в антимонопольном органе.

«В ФАС России поступил запрос относительно обоснованности размера платы в 5000 рублей, взимаемой ООО «Авиакомпания «Победа» за операции по изменению условий договора воздушной перевозки пассажира. Служба выяснила, что пассажирам авиакомпании необходимо было заплатить от 500 до 5000 рублей за внесение изменений в ФИО или изменение/корректировку данных документа при посадке в самолет. Доказательств обоснованности установления указанного размера платы компания ведомству не представила», — пояснили в службе.

ФАС России отмечает, что соответствующая плата, удерживаемая с пассажиров, должна быть экономически обоснована и соразмерна понесенным фактическим расходам перевозчика.

По мнению службы, в действиях авиакомпании содержатся признаки злоупотребления доминирующим положением. Ведомство выдало компании предупреждение. Ей необходимо в течение 30 дней рассчитать и утвердить единый размер платы, удерживаемой с пассажира в случае изменения условий договора перевозки, исходя из фактических (экономически обоснованных) расходов.

«Вместе с тем авиакомпания сообщила ведомству о готовности установить единый размер платы за внесение изменений в ФИО клиентов в размере 800 рублей. В настоящее время для этого вносятся корректировки в соответствующие нормативные акты компании», — отметили в ФАС.

Вместе с тем 17 ноября министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что ФАС держит на контроле ситуацию со стоимостью билетов на самолеты и поезда в преддверии зимнего сезона. По его словам, служба также контролирует вопрос доступности бронирований билетов.