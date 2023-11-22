Пхукетное предложение: чем грозит «Аэрофлоту» аннулирование дешевых билетов
В скандале с массовым аннулированием «Аэрофлотом» дешевых авиабилетов в Таиланд появился новый поворот. Главе авиакомпании Сергею Александровскому прокуратура внесла представление и рассматривает вопрос о привлечении компании к административной ответственности, узнали «Известия». Национальный перевозчик лишь спустя месяц после отмены нескольких тысяч билетов на Пхукет, проданных по низкому тарифу из-за ошибки сотрудника, сумел объяснить, почему он это сделал. В письме Союзу потребителей РФ «Аэрофлот» сообщил, что аннулировал перевозки во избежание нарушения антимонопольного законодательства. Эксперты считают, что у пострадавших пассажиров всё еще есть высокие шансы восстановить свои права в судебном порядке.
Прокурорский налет
Гендиректору «Аэрофлота» Сергею Александровскому после массового аннулирования авиакомпанией дешевых авиабилетов в Таиланд прокуратура вынесла представление об устранении нарушений федерального законодательства. Об этом говорится в ответе заместителя транспортного прокурора на обращение одного из пострадавших пассажиров (есть у «Известий»).
Надзорное ведомство также рассматривает вопрос о привлечении авиакомпании к административной ответственности по статье о нарушении прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации об услуге (ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ). По ней перевозчику грозит административный штраф до 10 тыс. рублей.
19 октября в продаже у «Аэрофлота» появились авиабилеты на прямые рейсы между Екатеринбургом и Пхукетом по привлекательной цене — от 6,5 тыс. до 20 тыс. рублей за перелет туда-обратно. Как сообщил близкий к компании источник, в тот же день продажи перевозок на этом маршруте у национального перевозчика подскочили в 37 раз — с обычных 70 до 2,6 тыс. Резкий скачок продаж также был зафиксирован и на направлениях Москва – Пхукет — с 700 до 3,9 тыс. билетов и Красноярск – Пхукет — со 120 до 750.
Однако уже через несколько дней «Аэрофлот» начал рассылать пассажирам уведомления об аннулировании бронирований, объясняя это техническим сбоем, в результате которого билеты были оформлены по некорректному тарифу. В качестве компенсации авиакомпания предложила пассажирам купить новые авиабилеты со скидкой 30% и пообещала произвести возврат средств, а также начислить по 5 тыс. миль в программе лояльности «Аэрофлот Бонус».
«Известия» направили запросы в «Аэрофлот» и транспортную прокуратуру.
Доминирующее положение
По некорректному тарифу перевозчик оформил только на маршруте Екатеринбург – Пхукет более 3 тыс. авиабилетов, говорится в ответном письме прокуратуры. По словам близкого к авиакомпании источника, всего по ошибочной стоимости было продано свыше 7 тыс. сегментов (участков перелета, в одном билете их может быть не больше четырех).
При этом некоторые пассажиры всё же смогли улететь по дешевым билетам, так как «Аэрофлот» аннулировал не все бронирования — чуть более 4 тыс. сегментов, уточнил собеседник. По данным Telegram-канала «Ну че, народ, погнали!», билетами смогли воспользоваться те, кто купил их с вылетом до конца ноября.
Массовое аннулирование билетов «Аэрофлот» объяснил нежеланием нарушать антимонопольное законодательство, которое он должен соблюдать, так как на маршруте Екатеринбург – Пхукет занимает доминирующее положение. Эту аргументацию компания привела в ответном письме на обращение Союза потребителей РФ (есть у «Известий»).
«Установление перевозчиком таких тарифов означало бы нарушение требований как антимонопольного, так и гражданского законодательства (п. 1 ст. 10 ГК РФ), в связи с чем такие тарифы не могли быть и не были установлены ПАО «Аэрофлот», — говорится в письме.
Перевозчик также отмечает, что в появлении ошибочных тарифов виноват вовсе не «Аэрофлот», а работница компании, которая, нарушив установленную схему, удалила часть информации из таблицы Excel, в связи с чем тарифные данные были неверно файлированы и отправлены на регистрацию. В национальном перевозчике указали, что не планировали заключать договоры перевозки по необоснованно низким расценкам.
«ПАО «Аэрофлот» не устанавливало тарифы, по которым 19.10.2023 года были приобретены авиабилеты по направлению, то есть данное предложение не исходило от авиакомпании, имела место техническая ошибка в связи некорректной загрузкой работником ДУСиД файлов в программу», — сказано в ответе.
Высокие шансы
Представление надзорного ведомства никак не скажется на шансах покупателей восстановить свои права и вернуть билеты в Таиланд, считает председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.
— Это лишь малая часть того, что могла найти прокуратура, фактически она допустила, что перевозчика можно привлечь к ответственности за предоставление недостоверной информации. Эта позиция находится в логическом русле пояснений «Аэрофлота»: была совершена техническая ошибка, — подчеркнул эксперт. — Мы же придерживаемся совершенно другой позиции. Вне зависимости от мотивов и действий авиакомпании покупатели должны получить свои купленные билеты по той цене, которая была указана на ее сайте в момент покупки.
Верховный суд уже рассматривал подобное дело, напомнил Петр Шелищ. Так, несколько лет назад ЦУМ продал товар по экстремально низкой цене, позже отказав потребителю в покупке и сославшись на ошибку с ценником. Клиент магазина дошел до последней инстанции в суде и отстоял свое право на покупку по той стоимости, которая была актуальна в момент продажи.
— Не выдерживают критики и пояснения «Аэрофлота» о возможном нарушении антимонопольного законодательства. Если бы компания в переговорах со своими поставщиками настаивала на низких ценах, то можно было бы говорить про антимонопольное регулирование, но не в случае с ценами для покупателей, — сказал он. — В любом случае мы высоко оцениваем шансы потребителей восстановить свои права и вернуть уже купленные билеты. Мы надеемся, что люди смогут совершить вылеты, которые запланированы на февраль и март.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников также считает, что у пассажиров есть все шансы восстановить свои права в суде. Говоря о рисках «Аэрофлота» в связи с письмом прокуратуры, эксперт пояснил, что компании прежде всего следует устранить причину, по которой ей выдали представление. Если этого не произойдет, то перевозчика могут привлечь к административной ответственности, плюс возможны дальнейшие проверочные мероприятия, допустил он.