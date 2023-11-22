Пхукетное предложение: чем грозит «Аэрофлоту» аннулирование дешевых билетов

В скандале с массовым аннулированием «Аэрофлотом» дешевых авиабилетов в Таиланд появился новый поворот . Главе авиакомпании Сергею Александровскому прокуратура внесла представление и рассматривает вопрос о привлечении компании к административной ответственности , узнали «Известия». Национальный перевозчик лишь спустя месяц после отмены нескольких тысяч билетов на Пхукет, проданных по низкому тарифу из-за ошибки сотрудника, сумел объяснить, почему он это сделал . В письме Союзу потребителей РФ «Аэрофлот» сообщил, что аннулировал перевозки во избежание нарушения антимонопольного законодательства. Эксперты считают, что у пострадавших пассажиров всё еще есть высокие шансы восстановить свои права в судебном порядке .

Прокурорский налет

Гендиректору «Аэрофлота» Сергею Александровскому после массового аннулирования авиакомпанией дешевых авиабилетов в Таиланд прокуратура вынесла представление об устранении нарушений федерального законодательства. Об этом говорится в ответе заместителя транспортного прокурора на обращение одного из пострадавших пассажиров (есть у «Известий»).

Надзорное ведомство также рассматривает вопрос о привлечении авиакомпании к административной ответственности по статье о нарушении прав потребителей на получение необходимой и достоверной информации об услуге (ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ). По ней перевозчику грозит административный штраф до 10 тыс. рублей .

19 октября в продаже у «Аэрофлота» появились авиабилеты на прямые рейсы между Екатеринбургом и Пхукетом по привлекательной цене — от 6,5 тыс. до 20 тыс. рублей за перелет туда-обратно . Как сообщил близкий к компании источник, в тот же день продажи перевозок на этом маршруте у национального перевозчика подскочили в 37 раз — с обычных 70 до 2,6 тыс . Резкий скачок продаж также был зафиксирован и на направлениях Москва – Пхукет — с 700 до 3,9 тыс. билетов и Красноярск – Пхукет — со 120 до 750 .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако уже через несколько дней «Аэрофлот» начал рассылать пассажирам уведомления об аннулировании бронирований, объясняя это техническим сбоем, в результате которого билеты были оформлены по некорректному тарифу . В качестве компенсации авиакомпания предложила пассажирам купить новые авиабилеты со скидкой 30% и пообещала произвести возврат средств, а также начислить по 5 тыс. миль в программе лояльности «Аэрофлот Бонус» .

«Известия» направили запросы в «Аэрофлот» и транспортную прокуратуру.

Доминирующее положение

По некорректному тарифу перевозчик оформил только на маршруте Екатеринбург – Пхукет более 3 тыс. авиабилетов , говорится в ответном письме прокуратуры. По словам близкого к авиакомпании источника, всего по ошибочной стоимости было продано свыше 7 тыс. сегментов (участков перелета, в одном билете их может быть не больше четырех).

При этом некоторые пассажиры всё же смогли улететь по дешевым билетам, так как «Аэрофлот» аннулировал не все бронирования — чуть более 4 тыс. сегментов , уточнил собеседник. По данным Telegram-канала «Ну че, народ, погнали!», билетами смогли воспользоваться те, кто купил их с вылетом до конца ноября .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Массовое аннулирование билетов «Аэрофлот» объяснил нежеланием нарушать антимонопольное законодательство, которое он должен соблюдать, так как на маршруте Екатеринбург – Пхукет занимает доминирующее положение . Эту аргументацию компания привела в ответном письме на обращение Союза потребителей РФ (есть у «Известий»).

«Установление перевозчиком таких тарифов означало бы нарушение требований как антимонопольного, так и гражданского законодательства (п. 1 ст. 10 ГК РФ), в связи с чем такие тарифы не могли быть и не были установлены ПАО «Аэрофлот», — говорится в письме.

Перевозчик также отмечает, что в появлении ошибочных тарифов виноват вовсе не «Аэрофлот», а работница компании, которая, нарушив установленную схему, удалила часть информации из таблицы Excel, в связи с чем тарифные данные были неверно файлированы и отправлены на регистрацию . В национальном перевозчике указали, что не планировали заключать договоры перевозки по необоснованно низким расценкам .

«ПАО «Аэрофлот» не устанавливало тарифы, по которым 19.10.2023 года были приобретены авиабилеты по направлению, то есть данное предложение не исходило от авиакомпании, имела место техническая ошибка в связи некорректной загрузкой работником ДУСиД файлов в программу», — сказано в ответе.

Высокие шансы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Представление надзорного ведомства никак не скажется на шансах покупателей восстановить свои права и вернуть билеты в Таиланд , считает председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.

— Это лишь малая часть того, что могла найти прокуратура, фактически она допустила, что перевозчика можно привлечь к ответственности за предоставление недостоверной информации. Эта позиция находится в логическом русле пояснений «Аэрофлота»: была совершена техническая ошибка , — подчеркнул эксперт. — Мы же придерживаемся совершенно другой позиции. Вне зависимости от мотивов и действий авиакомпании покупатели должны получить свои купленные билеты по той цене, которая была указана на ее сайте в момент покупки .

Верховный суд уже рассматривал подобное дело, напомнил Петр Шелищ. Так, несколько лет назад ЦУМ продал товар по экстремально низкой цене, позже отказав потребителю в покупке и сославшись на ошибку с ценником . Клиент магазина дошел до последней инстанции в суде и отстоял свое право на покупку по той стоимости, которая была актуальна в момент продажи .

— Не выдерживают критики и пояснения «Аэрофлота» о возможном нарушении антимонопольного законодательства. Если бы компания в переговорах со своими поставщиками настаивала на низких ценах, то можно было бы говорить про антимонопольное регулирование, но не в случае с ценами для покупателей , — сказал он. — В любом случае мы высоко оцениваем шансы потребителей восстановить свои права и вернуть уже купленные билеты . Мы надеемся, что люди смогут совершить вылеты, которые запланированы на февраль и март.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов